9 лет гарантии качества

Самая популярная сеть ресторанов быстрого питания во Владивостоке раскрывает секреты

Владивосток, вторник, 03 октября , РИА Vladnews.

Сеть Royal Burger за 9 лет обзавелась тринадцатью ресторанами по регионам Дальнего Востока (Владивосток, Находка, Фокино, Хабаровск, Благовещенск).

Первый ресторан появился в 2008 году на Батарейной, 3А. Практически за 10 лет персонал сети обслужил более 27 млн. гостей, это, примерно, по 3 млн. человек в год, сообщает РИА VladNews.

Руководство Royal Burger решило рассказать журналистам о качестве продукции, а также показать процесс приготовления своих блюд.



- У людей до сих пор в голове очень много мифов, связанных с фаст-фуд индустрией, и мы хотим донести мысль о том, что готовим из тех же продуктов, которые доступны и знакомы каждому, - рассказала Анастасия Сириченко, маркетолог RoyalBurger.

Как оказалось, сеть ресторанов работает с известными марками, такими как «Владхлеб»,Lantmannen Unibake, «МаррРуссия», Hochland, Heinz, Си-Айс, Ратимир, Cargill, Ehrmann, Coca-Cola, SVAY.

Несмотря на то, что это крупные холдинги, огромные животноводческие комплексы, сотрудники Royal Burger раз в месяц выезжают на склады, где

проводят проверку температурного режима в камерах, условий хранения, товарное соседство, целостность упаковки. Стоит отметить, что несколько раз в месяц продукция проходит проверку и в лаборатории.

Предмет особой гордости предприятия это то, что ресторан Royal Burger на Батарейной, 3А сертифицирован по системе ХАССП.

ХАССП - это система, обеспечивающая безопасность и качество пищевой продукции. Внедрение ХАССП — это осознанное, серьезное решение, которое выводит ресторан на более высокий уровень и позволяет донести до потребителей и партнеров информацию о том, что продукция компании является безопасной. Ежегодно ресторан успешно проходит внешние проверки контролирующих органов и тем самым, подтверждает свое соответствие государственным и международным стандартам безопасности и качества пищевой продукции.

Самое главное, RoyalBurgerзаинтересован в наилучшем качестве и обслуживании своих гостей, и ежедневно подтверждает это своим кропотливым трудом, заботой и любовью к гостям.

И новое Гранд меню тому очередное доказательство - гигантские, сочные бургеры не оставят равнодушным ни одного посетителя.

Гранд меню – это четыре бургера премиум-класса по доступной цене:

- Отборные ингредиенты – котлеты из 100% говядины или мяса птицы, ароматный бекон, свежие овощи, сыр и несколько видов соусов.

- Обновлённая упаковка.

- Уникальная история каждого бургера.

- Крупные размеры – вес бургеров Гранд меню составляет почти 300 граммов.

За 9 лет работы сеть ресторанов Royal Burger может похвастаться многими победами. Так,например, в этом году на День ВМФ только на Батарейной, 3А было обслужено 1725 гостей, что стало рекордом за все время работы ресторана, и не может не радовать сотрудников.

В приоритетных планах компании - развивать собственную сеть, применяя лучший мировой опыт и практики, не забывая при этом, о своей уникальности.