Иномарка «размоталась» об столб во Владивостоке 10:19, 03 октября Иномарка «размоталась» об столб во Владивостоке
Во Владивостоке участились пожары в жилых домах 10:10, 03 октября Во Владивостоке участились пожары в жилых домах
Приморец зарезал двух человек из-за стопки спиртного 09:40, 03 октября Приморец зарезал двух человек из-за стопки спиртного
Новостная лента
Октябрь, 03 вторник
10:54
Мэрия Владивостока не сдаётся в споре с Приморским УФАС по делу Игоря Пушкарёва
10:54
​Военные самолеты США летают вблизи Приморья Эксклюзив
10:54
Приморец предстанет перед судом за хищение 18 тонн угля
10:42
Жительница Владивостока осуждена за мошенничество в отношении посетителей авторынка «Зеленый угол»
10:31
Предпринимательница из Приморья обманула 18 россиян
10:19
Иномарка «размоталась» об столб во Владивостоке
10:10
Во Владивостоке участились пожары в жилых домах
10:09
К концу недели доллар достигнет 57 рублей
10:06
Сегодня во Владивостоке пройдет массовое проверка на соблюдения правил перевозки детей
09:54
Врач, попавшаяся на взятках в Приморье, оказалась под стражей
09:43
Александр Логинов: «Ростелеком» – цифровой каркас России
09:40
Приморец зарезал двух человек из-за стопки спиртного
09:28
Путин высказал соболезнования Трампу
09:16
Авиарейс Москва-Владивосток сделал вынужденную посадку в Екатеринбурге
09:04
9 лет гарантии качества Фото
08:55
Один авиарейс прибывает в аэропорт Владивостока с опозданием, один – отменен
08:47
Массовое отключение света ожидается сегодня во Владивостоке Адреса
08:43
Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения сегодня, 3 октября Адреса
08:41
Во Владивостоке сегодня без осадков, +14°С
07:34
Гороскоп на 3 октября
06:45
День призывника пройдёт для школьников и студентов во Владивостоке
05:31
Лунный календарь стрижек на октябрь 2017 года: благоприятные дни
04:40
Во Владивостоке в конкурсе грантов «Молодежная инициатива» 20 проектов вышли в финал Фото
03:27
Квартирник «Лампа» состоялся во Владивостоке Фото
02:38
Движение на улице Светланской восстановлено после прокладки водопровода
01:25
Полнолуние в октябре 2017: какого числа, в каком знаке Зодиака
00:14
Конец света в 2017 году состоится еще 4 раза – ученые
Октябрь, 02 понедельник
23:32
Приморский нацпарк может попасть в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
22:24
Владивостокские школьники принимают участие во Всероссийской олимпиаде
21:16
Хрустальный мир во Владивостоке подарил детям радость общения Видео
20:31
Во Владивостоке в районе железнодорожной станции «Моргородок» состоялась экологическая акция Фото
19:22
Во Владивостоке потеплеет во второй половине недели
Где вы отдохнули этим летом?

Электронные версии
4209 (148) от 03 октября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Погибшим летчикам поставили фронтовой обелиск
Подфартило рикошетом
Юные хоккеисты продемонстрировали умение работать в команде
Портам Приморья не достанется металлолома?
Пожарных и спасателей соберут на главной площади города
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Общество

9 лет гарантии качества

Самая популярная сеть ресторанов быстрого питания во Владивостоке раскрывает секреты
Фото: Анастасия Полетаева, РИА VladNews Фото: Анастасия Полетаева, РИА VladNews
Владивосток, вторник, 03 октября , РИА Vladnews.

Сеть Royal Burger за 9 лет обзавелась тринадцатью ресторанами по регионам Дальнего Востока (Владивосток, Находка, Фокино, Хабаровск, Благовещенск).

Первый ресторан появился в 2008 году на Батарейной, 3А. Практически за 10 лет персонал сети обслужил более 27 млн. гостей, это, примерно, по 3 млн. человек в год, сообщает РИА VladNews.

Руководство Royal Burger решило рассказать журналистам о качестве продукции, а также показать процесс приготовления своих блюд.

- У людей до сих пор в голове очень много мифов, связанных с фаст-фуд индустрией, и мы хотим донести мысль о том, что готовим из тех же продуктов, которые доступны и знакомы каждому, - рассказала Анастасия Сириченко, маркетолог RoyalBurger.

Как оказалось, сеть ресторанов работает с известными марками, такими как «Владхлеб»,Lantmannen Unibake, «МаррРуссия», Hochland, Heinz, Си-Айс, Ратимир, Cargill, Ehrmann, Coca-Cola, SVAY.

Несмотря на то, что это крупные холдинги, огромные животноводческие комплексы, сотрудники Royal Burger раз в месяц выезжают на склады, где

проводят проверку температурного режима в камерах, условий хранения, товарное соседство, целостность упаковки. Стоит отметить, что несколько раз в месяц продукция проходит проверку и в лаборатории.

Предмет особой гордости предприятия это то, что ресторан Royal Burger на Батарейной, 3А сертифицирован по системе ХАССП.

ХАССП - это система, обеспечивающая безопасность и качество пищевой продукции. Внедрение ХАССП — это осознанное, серьезное решение, которое выводит ресторан на более высокий уровень и позволяет донести до потребителей и партнеров информацию о том, что продукция компании является безопасной. Ежегодно ресторан успешно проходит внешние проверки контролирующих органов и тем самым, подтверждает свое соответствие государственным и международным стандартам безопасности и качества пищевой продукции. 

Самое главное, RoyalBurgerзаинтересован в наилучшем качестве и обслуживании своих гостей, и ежедневно подтверждает это своим кропотливым трудом, заботой и любовью к гостям.

И новое Гранд меню тому очередное доказательство - гигантские, сочные бургеры не оставят равнодушным ни одного посетителя.

Гранд меню – это четыре бургера премиум-класса по доступной цене:
- Отборные ингредиенты – котлеты из 100% говядины или мяса птицы, ароматный бекон, свежие овощи, сыр и несколько видов соусов.
- Обновлённая упаковка.
- Уникальная история каждого бургера.
- Крупные размеры – вес бургеров Гранд меню составляет почти 300 граммов. 

За 9 лет работы сеть ресторанов Royal Burger может похвастаться многими победами. Так,например, в этом году на День ВМФ только на Батарейной, 3А было обслужено 1725 гостей, что стало рекордом за все время работы ресторана, и не может не радовать сотрудников.

В приоритетных планах компании - развивать собственную сеть, применяя лучший мировой опыт и практики, не забывая при этом, о своей уникальности. 

Похожие новости
Один авиарейс прибывает в аэропорт Владивостока с опозданием, один – отменен
08:55, 03 октября 2017 Один авиарейс прибывает в аэропорт Владивостока с опозданием, один – отменен

Изменения в расписании

Массовое отключение света ожидается сегодня во Владивостоке
08:47, 03 октября 2017 Массовое отключение света ожидается сегодня во Владивостоке

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00

Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения сегодня, 3 октября
08:43, 03 октября 2017 Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения сегодня, 3 октября

Плановое отключение

Во Владивостоке сегодня без осадков, +14°С
08:41, 03 октября 2017 Во Владивостоке сегодня без осадков, +14°С

Погоду в Приморье определяет поле повышенного давления

Гороскоп на 3 октября
07:34, 03 октября 2017 Гороскоп на 3 октября

День будет благоприятным

День призывника пройдёт для школьников и студентов во Владивостоке
06:45, 03 октября 2017 День призывника пройдёт для школьников и студентов во Владивостоке

Вход свободный

Лунный календарь стрижек на октябрь 2017 года: благоприятные дни
05:31, 03 октября 2017 Лунный календарь стрижек на октябрь 2017 года: благоприятные дни

Волосы лучше всего стричь в дни, когда Луна растет