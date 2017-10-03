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Общество

Массовое отключение света ожидается сегодня во Владивостоке

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 03 октября , РИА Vladnews.

Сегодня, 3 октября, Владивосток частично останется без электроснабжения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПР ВПЭС. Причина - плановые работы по ремонту и диагностике электросетей.

Адреса:

Адмирала Фокина ул.15, 2, 3, 4, 4В, 4Д, 6,

Вавилова ул.10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 5, 7, 8,

Военное Шоссе ул.18, 20А, 24, 28А, 30А,

Всеволода Сибирцева ул.117, 119, 121, 123, 125, 129, 74, 74А, 76, 78, 80, 80А, 80Б,

Главная ул.38,

Дружбы ул.1, 10, 14, 16, 18, 2, 20, 5, 6,

Дубовая ул.21, 25, 27,

Жигура ул.13А,

Запорожская ул.90,

Калинина ул.108, 110А, 116, 159, 161, 165, 167, 173,

Карла Либкнехта ул.37,

Курчатова ул.23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36,

Левобережная ул.1Д, 3,

Лермонтова ул.56, 58, 60, 62,

Линейная 2-я ул.13, 13А, 21,

Мопровская ул.10, 13, 14, 15А, 16, 18, 8, 9,

Нерчинская ул.46,

Очаковская ул.5,

Пихтовая ул.21, 21А, 21Б, 26, 26Б, 26Г, 27, 27А, 29, 32, 35, 46,

Пограничная ул.2, 6, 6/3, 6А,

Покровская ул.22,

Постышева ул.41,

Правобережная ул.1,

Путятинская ул.97, 99,

Русская ул.59,

Сосновая ул.10, 10А,

Суворовская ул.1, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 5, 6, 7, 8, 9,

Тюменская ул.6,

Фучика ул.3, 4, 4А, 4В, 5, 6, 9,

Харьковская ул.43, 45, 47, 49,

Шилкинская ул.10, 16

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