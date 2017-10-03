Массовое отключение света ожидается сегодня во Владивостоке

Сегодня, 3 октября, Владивосток частично останется без электроснабжения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПР ВПЭС. Причина - плановые работы по ремонту и диагностике электросетей.
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