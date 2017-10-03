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Во Владивостоке сегодня без осадков, +14°С

Погоду в Приморье определяет поле повышенного давления
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, вторник, 03 октября , РИА Vladnews.

Сегодня, 3 октября, погоду в Приморье определяет поле повышенного давления. В крае переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +4...+16°C, сообщает Примпогода. 

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +12…+14°С. Температура воды в Амурском заливе +16°C.

В Уссурийске небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +12…+14 °С.

В Находке небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура +12…+14°С.

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