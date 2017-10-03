Грузовик перевернулся под Владивостоком 14:44, 03 октября Грузовик перевернулся под Владивостоком (Видео)
Пенсионер пострадал под колесами авто во Владивостоке 14:31, 03 октября Пенсионер пострадал под колесами авто во Владивостоке (Эксклюзив)
Грузовик сбил мужчину на «зебре» во Владивостоке 14:18, 03 октября Грузовик сбил мужчину на «зебре» во Владивостоке (Эксклюзив)
Новостная лента
Октябрь, 03 вторник
15:00
Во Владивостоке помощника прокурора отправили в нокаут Видео
15:00
Мэрия Владивостока не сдаётся в споре с Приморским УФАС по делу Игоря Пушкарёва
15:00
​Военные самолеты США летают вблизи Приморья Эксклюзив
14:56
Владивостокская крепость – место, которое давно хотели посетить Фото
14:44
Грузовик перевернулся под Владивостоком Видео
14:31
Пенсионер пострадал под колесами авто во Владивостоке Эксклюзив
14:18
Грузовик сбил мужчину на «зебре» во Владивостоке Эксклюзив
14:04
В Приморье в автомастерской обнаружены наркотики
13:54
Сбербанк выпустил первый в России продукт страхования рисков кибербезопасности
13:51
Приморец во второй раз попался на серьезном нарушении ПДД
13:38
МИД России выступил с заявлением по поводу действий США
13:24
Лучшее мясо - у РИА VladNews Фото
13:11
В Находке ночью сгорело авто
13:00
Ребенок попал под колеса маршрутного автобуса во Владивостоке Фото
12:47
«Автомобилист» протаранил «Адмирал»
12:33
Мужчина получил травмы на железной дороге в Приморье
12:21
В исправительную колонию Приморья пытались передать крупную партию наркотиков
11:57
Двое несовершеннолетних пострадали в ДТП во Владивостоке
11:44
Житель Владивостока пытался обокрасть салон сотовой связи
11:40
Сбербанк совместно с Telegram разработал уникальное платёжное решение
11:31
В Приморье загорела жилая квартира в многоэтажном доме
11:19
Опасный владивостокский мед был отправлен в Китай
11:12
Группа «LOUNA» презентует новый альбом «Дивный новый мир» во Владивостоке
11:06
Навальный арестован на 20 суток в Москве
10:54
Приморец предстанет перед судом за хищение 18 тонн угля
10:42
Жительница Владивостока осуждена за мошенничество в отношении посетителей авторынка «Зеленый угол»
10:31
Предпринимательница из Приморья обманула 18 россиян
10:19
Иномарка «размоталась» об столб во Владивостоке
10:10
Во Владивостоке участились пожары в жилых домах
10:09
К концу недели доллар достигнет 57 рублей
10:06
Сегодня во Владивостоке пройдет массовое проверка на соблюдения правил перевозки детей
09:54
Врач, попавшаяся на взятках в Приморье, оказалась под стражей
09:43
Александр Логинов: «Ростелеком» – цифровой каркас России
Где вы отдохнули этим летом?

Электронные версии
4209 (148) от 03 октября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Погибшим летчикам поставили фронтовой обелиск
Подфартило рикошетом
Юные хоккеисты продемонстрировали умение работать в команде
Портам Приморья не достанется металлолома?
Пожарных и спасателей соберут на главной площади города
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Общество

Лучшее мясо - у РИА VladNews

Редакция взяла приз в кулинарном конкурсе "Готовим на веранде"
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 03 октября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке на летней веранде развлекательного комплекса «Фабрика» состоялся кулинарный конкурс «Готовим на веранде», организатором которого выступил VIII канал и радио «Лемма».

Сотрудники РИА VladNews уже во второй раз решили принять участие в конкурсе. Название команды осталось прежним - «Вкусные новости», ведь мы, как никто другой, знаем, как правильно "вкусно" подать новости читателям.

В ходе кулинарного поединка нужно было приготовить салат, мясо, десерт, а также заварить чай. Команда приготовила салат «Летний выпуск новостей» с ветчиной, сыром и огурчиком, мясо на гриле «Охотники за новостями». 

Десерт нужно было приготовить дома: жюри по достоинству оценило традиционное американское печенье с шоколадом - cookies, которое команда назвала "Times Square" в честь главной площади Нью-Йорка. Чай, заваренный с ягодами и изюмом, назвали "Манхэттен". 

Все блюда были оригинально украшены.

В итоге независимые эксперты отметили кулинарные способности сотрудников редакции: блюда команды VladNews отличались замечательным вкусом. А жюри присвоило победу в номинации «Лучшее мясо».

Похожие новости
Сбербанк совместно с Telegram разработал уникальное платёжное решение
11:40, 03 октября 2017 Сбербанк совместно с Telegram разработал уникальное платёжное решение

Создать своего бота компания может с помощью бота-помощника

Опасный владивостокский мед был отправлен в Китай
11:19, 03 октября 2017 Опасный владивостокский мед был отправлен в Китай

Продукцию остановили на границе

Сегодня во Владивостоке пройдет массовое проверка на соблюдения правил перевозки детей
10:06, 03 октября 2017 Сегодня во Владивостоке пройдет массовое проверка на соблюдения правил перевозки детей

Предыдущий рейд выявил 59 нарушений

9 лет гарантии качества
09:04, 03 октября 2017 9 лет гарантии качества

Самая популярная сеть ресторанов быстрого питания во Владивостоке раскрывает секреты

Один авиарейс прибывает в аэропорт Владивостока с опозданием, один – отменен
08:55, 03 октября 2017 Один авиарейс прибывает в аэропорт Владивостока с опозданием, один – отменен

Изменения в расписании

Массовое отключение света ожидается сегодня во Владивостоке
08:47, 03 октября 2017 Массовое отключение света ожидается сегодня во Владивостоке

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00

Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения сегодня, 3 октября
08:43, 03 октября 2017 Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения сегодня, 3 октября

Плановое отключение