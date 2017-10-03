Лучшее мясо - у РИА VladNews

Редакция взяла приз в кулинарном конкурсе "Готовим на веранде"

Владивосток, вторник, 03 октября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке на летней веранде развлекательного комплекса «Фабрика» состоялся кулинарный конкурс «Готовим на веранде», организатором которого выступил VIII канал и радио «Лемма».

Сотрудники РИА VladNews уже во второй раз решили принять участие в конкурсе. Название команды осталось прежним - «Вкусные новости», ведь мы, как никто другой, знаем, как правильно "вкусно" подать новости читателям.

В ходе кулинарного поединка нужно было приготовить салат, мясо, десерт, а также заварить чай. Команда приготовила салат «Летний выпуск новостей» с ветчиной, сыром и огурчиком, мясо на гриле «Охотники за новостями».

Десерт нужно было приготовить дома: жюри по достоинству оценило традиционное американское печенье с шоколадом - cookies, которое команда назвала "Times Square" в честь главной площади Нью-Йорка. Чай, заваренный с ягодами и изюмом, назвали "Манхэттен".

Все блюда были оригинально украшены.

В итоге независимые эксперты отметили кулинарные способности сотрудников редакции: блюда команды VladNews отличались замечательным вкусом. А жюри присвоило победу в номинации «Лучшее мясо».