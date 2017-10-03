Во Владивостоке в конкурсе грантов «Молодежная инициатива» 20 проектов вышли в финал

Теперь участникам предстоит доработать свои работы с помощью экспертов

Владивосток, вторник, 03 октября , РИА Vladnews.

В минувшую субботу, 30 сентября, во Владивостоке состоялась предзащита грантов городских проектов «Молодежная инициатива». На суд комиссии было представлено 38 проектов разной направленности – от спортивных мероприятий до общественной деятельности, творчества и бизнес-идей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Из 38 на защиту вышли 20 проектов. Теперь участникам предстоит доработать свои работы с помощью экспертов. И уже 14 октября состоится защита, где пять лучших проектов получат софинансирование от администрации города Владивостока в размере 60 тысяч рублей.

«Мы рады, что так много участников заявилось на конкурс грантов. Очень приятно видеть молодых людей со своими идеями, проектами, которые будут делать наш город лучше. Хочется напомнить, что если у вас есть какие-то предложения, идеи и проекты, всё не ограничивается одним конкурсом «Молодежная инициатива», наши двери открыты, мы всегда рады помочь», – рассказал специалист управления по делам молодежи администрации Владивостока Илья Захаров.

Напомним, «Молодежная инициатива» – это конкурс грантов, возможность для молодых людей от 14 до 30 лет включительно получить и реализовать свой проект, который принесет пользу Владивостоку и будет интересен его жителям.