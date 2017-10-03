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Общество

Квартирник «Лампа» состоялся во Владивостоке

В октябре квартирник «Лампа»» состоится 20 октября
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, вторник, 03 октября , РИА Vladnews.

В конце каждого месяца творческая молодежь Владивостока собирается в музыкальной студии Молодежного ресурсного центра на квартирник «Лампа». В пятницу, 29 сентября, встреча объединила авторов-исполнителей, участников поэтических вечеров и музыкальных фестивалей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города. 

Приглашенные артисты в этот день исполнили всеми любимые хиты и песни собственного сочинения. Выступавшими стали студент ДВФУ Артем Касич, участник студенческого педагогического отряда S.T.E.P. Виталий Балыбин и начинающий артист Вячеслав Ташкинов.

«Квартирник «Лампа»» – это творческая площадка, где каждый гость может раскрыть свой музыкальный талант. Участие для артистов и зрителей – бесплатное, – рассказал куратор проекта «Квартирник», специалист по социальной работе с молодежью МКУ «Молодежный ресурсный центр» Игорь Чеботарев. – Если вы хотите присоединиться к нам, то сделать это очень легко. Начинающие артисты, желающие выступить на новой площадке, могут подать заявку по тел. 222-22-94 или 8-914-334-3655. Зрители, следите за анонсами на нашем сайте mrc-vlad.ru, ждем вас в гости!».

В октябре квартирник «Лампа»» состоится 20 октября в 16:00 в музыкальной студии Молодежного ресурсного центра (территория школы № 73, ул. Шилкинская, 19, строение 2).

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