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Общество

Движение на улице Светланской восстановлено после прокладки водопровода

Движение автотранспорта осуществляется по крайним правым полосам в обоих направлениях
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, вторник, 03 октября , РИА Vladnews.

На улице Светланской завершились работы по прокладке сетей наружного водопровода к объекту «Реставрация и приспособление для современного использования нежилых помещений в административном здании, расположенном по улице Светланская, 43». Движение автотранспорта открыто, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города. 

В связи с производством работ по прокладке водопровода был скорректирован график ремонтных работ по улице Светланской в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». В настоящее время подрядная организация продолжает разбор трамвайных путей от опор Золотого моста до Дома офицеров флота. Демонтированные рельсы, шпалы, крепежные материалы вывозят и передают по акту приема-передачи муниципальному унитарному предприятию «Муниципальная недвижимость» для дальнейшего использования.

Кроме того, начался демонтаж старого асфальтобетонного покрытия на участке от Дома офицеров флота до перекрёстка улиц Светланская – Уборевича. Движение автотранспорта осуществляется по крайним правым полосам в обоих направлениях.

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