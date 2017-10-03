Лунный календарь стрижек на октябрь 2017 года: благоприятные дни

Волосы лучше всего стричь в дни, когда Луна растет

Владивосток, вторник, 03 октября , РИА Vladnews.

Луна влияет на все живое на Земле, и, как отмечают специалисты, энергию Луны человек может использовать в своих интересах, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



Наши предки знали, что в зависимости от фаз Луны, эффект от одних и тех же процедур красоты может отличаться. Увидели они и влияние Луны на состояние волос человека. Специалисты уже давно составляют лунные календари стрижек. Так что самостоятельно изучать в какой фазе находится Луна, не придется. Достаточно лишь взглянуть в лунный календарь.



Влияние Луны на рост волос, а также на их состояние зависит от того, какой фазе она находится. При составлении лунного календаря стрижек также учитывается в каком знаке Зодиака Луна пребывает в те или иные лунные сутки.







Волосы лучше всего стричь в дни, когда Луна растет. В октябре 2017 это периоды с 1 по 4 октября, а также с 20 по 31 октября. Ну а если вы мечтаете, чтобы ваши волосы росли медленнее, посетите парикмахера на убывающую Луну. В октябре 2017 года это период с 6 по 18 числа. Благоприятно скажутся на здоровье волос, а также привлекут положительную энергетику стрижки , 2, 4, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 20, 22, 23, 27, 28, 29 октября.



Не каждый день, утверждают астрологи, подходит для окрашивания волос. Выбирая краску и планируя, когда вы будете окрашивать волосы, учитывайте то, что лучше красить волосы, когда Луна находится в фазе роста (1 по 4 октября и с 20 по 31 октября 2017 года). Благоприятные дни для окрашивания волос в октябре 2017 года: 4, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 26, 27, 29, 30 октября.



А вот 7 и 8 октября лучше отказаться от визита в парикмахерскую. Также неблагоприятными для стрижек, окрашивания и т.д. в октябре 2017 года будут 14, 15, 20, 21, 22 и 23 числа