Полнолуние в октябре 2017: какого числа, в каком знаке Зодиака

Энергетика Луны может способствовать успешному старту проекта, а может и загубить его

Владивосток, вторник, 03 октября , РИА Vladnews.

Уже давно доказано, что Луна влияет на многие процессы, происходящие на нашей планете, и это влияние усиливается в периоды Полнолуния,сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Зная об этом, многие следят за фазами Луны, чтобы спланировать свои действия. Ведь энергетика Луны может способствовать успешному старту проекта, а может и загубить его. Поэтому важно знать дату Полнолуния заранее, чтобы подготовится к ней.



Следить за Луной вам не придется. Уже давно специалисты сделали это за вас. Так что достаточно лишь найти лунный календарь и разобраться в том, как те или иные фазы Луны влияют на людей. Но при этом следует также учитывать то, что влияние фаз Луны меняется в зависимости от того, в каком знаке Зодиака пребывает Луна.





В октябре 2017 года во время Полнолуния Луна будет Овне. Полнолуние в этот раз приходится на 5 октября. И, как отмечают астрологи, октябрьское полнолуние будет довольно сложным. Дело в том, что Овен – знак довольно провокационный и конфликтный. Луна же усилит его влияние. Так что чтобы избежать сложных ситуаций, лучше в период Полнолуния в октябре 2017 года быть максимально сдержанным. Кстати, октябрьское полнолуние в этот раз способствует восстановлению старых связей. Если к вам обратятся за помощью – не отказывайте.



Фазы луны в октябре 2017:

Полнолуние в октябре 2017 года - 5 октября 2017 года в 21 часов 38 минуту 41 секунд;

Новолуние в октябре 2017 года - 19 октября 2017 года в 22 часа 10 минут 47 секунды;

Растущая Луна в октябре 2017 года - 1 по 4 октября и с 20 по 31 октября 2017 года;

Убывающая Луна в октябре 2017 года - с 6 по 18 октября 2017 года;

Первая четверть в октябре 2017 года - 28 октября 2017 года в 01:20:51;

Последняя четверть в октябре 2017 года - 12 октября 2017 года в 15:24:08.