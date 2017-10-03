Конец света в 2017 году состоится еще 4 раза – ученые

Первая «кончина» намечена уже на 5 октября

Владивосток, вторник, 03 октября , РИА Vladnews.

Ученые продолжают предсказывать Земле конец света. Так, апокалипсис должен был произойти 25 сентября, однако, к счастью, в этот день ничего не произошло. Казалось бы можно выдохнуть, но специалисты по-прежнему отмеряют нашей планете совсем немного, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Итак, первая «кончина» намечена уже на 5 октября. Астрономы сопоставили данные, указанные в Библии, с движением астероидов и решили, что в этот день на Солнце произойдет сильная магнитная вспышка. По всей видимости, человечество может не справиться с подобным давлением.



Следующей датой конца света можно назвать 21 октября. Астроном Дэвид Мид утверждает, что в этот день планета Нибиру (планета Х) может столкнуться с Землей.



Если же и на этот раз наша планета выстоит, то в середине ноября ее ждет новая опасность: огромный астероид, который способен уничтожить США, приблизится к Земле.



Четвертая дата конца света намечена на середину декабря. Ученые-уфологи предупреждают, что в последний месяц 2017 года на нашу планету возможно будет совершено инопланетное вторжение.



Тем не менее, ожидать чего-то серьезного вряд ли нужно, ведь мы все знаем, чем заканчиваются такие «предсказания».