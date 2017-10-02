Мэрия Владивостока не сдаётся в споре с Приморским УФАС по делу Игоря Пушкарёва

Администрация приморской солицы подала апелляцию

Владивосток, понедельник, 02 октября , РИА Vladnews.

Многострадальное дело о нарушении законодательства о конкуренции, запущенное по результатам расследования Управления федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю в 2015 году, вновь ожидают длительные судебные разбирательства, сообщает РИА VladNews.

Напомним, итоги расследования УФАС по делу о якобы имевшем место нарушении конкуренции при приобретении властями Владивостока строительных материалов для нужд ремонта дорог было опубликовано 13 октября 2015 года. По мнению антимонопольщиков, городские власти формировали аукционную документацию таким образом, что основные контакты доставались МУП «Дороги Владивостока», которое в свою очередь приобретало материалы у компании «Востокцемент», доминирующей на рынке Дальнего Востока.

Сразу после публикации итогов скандального расследования УФАС мэрия Владивостока подала в Арбитражный суд Приморского края иск о признании незаконным решения ведомства. В 2016 году сначала Арбитражный суд Приморского края, а потом и Пятый апелляционный арбитражный суд встал на сторону городских властей, признав решение УФАС незаконным. Это событие имело большой общественный резонанс. Ни для кого уже не секрет, что в первоначальной версии обвинения, выдвинутого против мэра Владивостока Игорь Пушкарёв фигурировали вещи, созвучные решению УФАС.

Однако в дальнейшей в арбитражном процессе стали происходить странные вещи. В частности, за последний год по делу внезапно были замечены сразу два судьи как на уровне Арбитражного суда Приморского края, так и в Арбитражном суде Дальневосточного округа. Как отмечают наблюдатели, сразу после замены судей, дело сразу совершало кардинальный поворот. Сначала Арбитражный суд Дальневосточного федерального округа отменил разом все ранее состоявшиеся судебные акты, отправив дело на полный пересмотр.

Пересмотр дела состоялся 26 сентября 2017 года. Суд признал действие УФАС законными, но решение пока не вступило в силу. Как отмечается в пресс-релизе администрации Владивостока, власти города не согласны с решением Арбитражного суда Приморского края и в установленный законом срок они намерены обжаловать решение суда первой инстанции в апелляционном порядке.

«Правовая позиция администрации города Владивостока в отношении обжалуемых актов регионального УФАС остаётся неизменной: все действия и решения органов местного самоуправления города Владивостока в сфере закупок материалов для нужд ремонта и строительства дорог производились в рамках действующего закона о защите конкуренции» - говорится в сообщении.

По мнению юриста Александра Шемелёва, арбитражный суд в деле Пушкарёвых-Лушникова давно стал вопросом политическим и не является объективным отражением истины.

«После смены судьи в Хабаровске и довольно-таки спорного отвода судьи во Владивостоке стало понятно, что есть силы, заинтересованные в развороте арбитражного процесса в другую сторону. У наблюдателей давно сложилось мнение, что в ходе предварительного следствия по делу Пушкарёвых-Лушникова, стороне обвинения так и не удалось сформировать убедительную доказательную базу, в связи с чем следователи вынуждены прибегать к эффекту «снежного кома», когда множество мелких косвенных фактов создают общее впечатление виновности подозреваемых», - отмечает эксперт.

Политолог Павел Наливайко отмечает, что арбитражный процесс затянется ещё на долго и будет развиваться отдельно от основного уголовного дела.

«Впереди ещё несколько апелляционных инстанций, где дело будут разбирать по кусочкам. В любом случае, арбитражный процесс давно не упоминается защитой братьев Пушкарёвых, поэтому и столь пристальное внимание в этой теме изначально раздуто. Сейчас ключевой момент – это приближающийся суд по делу Пушкарёвых-Лушникова, который судя по всему может начаться уже в конце 2017 года», - считает Наливайко.