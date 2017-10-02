"Тодес" зажёг во Владивостоке

Театр танца Аллы Духовой был неподражаем

Владивосток, понедельник, 02 октября , РИА Vladnews.

Танцевальный спектакль «И приснится же такое…» от театра танца Аллы Духовой «TODES» увидели 1 октября в ФЕСКО-Холл жители Владивостока.

Этого выступления ждали. Зал был полон. Люди пришли посмотреть и насладиться творчеством знаменитого коллектива. Выходя из зала, зрители поделились впечатлениями с корреспондентом РИА VladNews:

Елена: «Это замечательно! Такие яркие и динамичные номера!»

Виктор: «Не пожалел… Хотя было опасение, что подобное мероприятие мне не понравится…Работа профессионалов»

Виктория: «Vне больше всего понравились смешные, весёлые вариации на тему дикого Запада и Казановы!»

Динамичность и оригинальность, красота танцевальных номеров, эффектные и необычные костюмы, профессионализм артистов балета – именно так характеризуется танцевальный коллектив.

Отметим, что съемка во время выступления балета была запрещена.