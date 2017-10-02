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Культура

"Тодес" зажёг во Владивостоке

Театр танца Аллы Духовой был неподражаем
Фото: Татьяна Грань, РИА VladNews Фото: Татьяна Грань, РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 02 октября , РИА Vladnews.

Танцевальный спектакль «И приснится же такое…» от театра танца Аллы Духовой «TODES» увидели 1 октября в ФЕСКО-Холл жители Владивостока. 

Этого выступления ждали. Зал был полон. Люди пришли посмотреть и насладиться творчеством знаменитого коллектива. Выходя из зала, зрители поделились впечатлениями с корреспондентом РИА VladNews:

Елена: «Это замечательно! Такие яркие и динамичные номера!»

Виктор: «Не пожалел… Хотя было опасение, что подобное мероприятие мне не понравится…Работа профессионалов»

Виктория: «Vне больше всего понравились смешные, весёлые вариации на тему дикого Запада и Казановы!»

Динамичность и оригинальность, красота танцевальных номеров, эффектные и необычные костюмы, профессионализм артистов балета – именно так характеризуется танцевальный коллектив.

Отметим, что съемка во время выступления балета была запрещена. 

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