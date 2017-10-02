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Общество

«Готовим на веранде. Осень» - это было шедеврально!

Участники должны были порадовать жюри тремя блюдами
Фото: Вера Кайко Фото: Вера Кайко
Владивосток, понедельник, 02 октября , РИА Vladnews.

В субботу, 30 сентября, на летней веранде развлекательного комплекса «Фабрика» состоялся очередной сезон кулинарного конкурса «Готовим на веранде». Организатором мероприятия выступили «8 канал» и радио «Лемма». Традиционно, в соревнованиях принимали участия, как коллеги, так и семейные команды. В этот раз участники создали необыкновенную атмосферу. Например, команда «Амурские тигры» - украсили своё рабочее место шарами, каждый их выход был ознаменован кричалками болельщиков и колоритными плакатами. Эта же команда очень оригинально представляла свои кулинарные шедевры, что ни блюдо, то новый стих! За яркую команду «Девчонки из Россельхозбанка» пришла болеть целая банда, которая поддерживала красавиц на протяжении всего конкурса! «Девчонки» были не только искусными кулинарами, но и выделялись красными фартуками.

Уже известно всем, что участники должны приготовить три блюда, согласно правилам конкурса. Одинаковые наборы продуктов предоставил партнёр конкурса – рынок «Ближний» (на ул. Магнитогорская). Первое – это салат. Здесь участники, как никогда проявили творческую фантазию – «Тигриная страсть», «Витаминная долина», «Огурчик Рик» и др. Как только не были украшены салаты – фигурки из моркови и огурцов, ананас из кукурузы, творчество было во всём. «Гвоздём» программы стало приготовление основного блюда – мяса. Здесь каждая команда постаралась сделать шедевр! Членам жюри было тяжело оценивать всё приготовленное – ведь вкус и внешний вид блюда был безупречен у каждой команды. Кстати, судьями кулинарного конкурса стали шеф-повар веранды развлекательного комплекса «Фабрика» - Дмитрий Ковалёв, корреспондент радио «Лемма» Ирина Стрелкова и ведущая программы «Время говорить» - Анна Бережная. Также, во время приготовления мяса, участники демонстрировали творческие номера. «Девчонки из Россельхозбанка» прочитали кулинарное стихотворение, а команда «VladNews» устроили интеллектуальную разминку. Отметим, в этот раз в конкурсе принимали поистине настоящие художники, это и отображалось на их творческих номерах. Например, команда «25-й кадр» прямо на месте нарисовали всей семьёй яркий плакат, «Амурские тигры» показывали тематические шаржи и рассказывали стихи, а вот выход команды «Огурчик Рик» заставил организаторов почти прослезиться, ведь они нарисовали тематическую картину и торжественно подарили сотрудникам «8 канала» и радио «Лемма».

Третий, завершающий этап для команд стала проверка домашнего задания от шеф-повара, а именно – домашний десерт. Здесь жюри и гостей ждало такое разнообразие вкусностей, которое невозможно попробовать, наверное, даже в самом изысканном ресторане. «25-й кадр» приготовили полезный и нежный десерт, как отметила ведущая мероприятия Оксана Якуш, это был настоящий вкус детства. «Амурские тигры» испекли булочки в форме тигриных мордочек, команда «Огурчик Рик» подготовили печенье с предсказаниями, а «VladNews» сделали настоящий заморский десерт! Всех присутствующих поразили пирожные команды «Девчонок из Россельхозбанка» - на вид и вкус они были безупречены! Уже на месте к десерту команды заваривали чай от генерального спонсора – чай «Золотая Виктория», в который нужно было добавить не только любовь, но и предложенные ягоды, мёд, мяту. С этим заданием справились все!

По окончанию всех этапов и проб, жюри приступило к пересчёту оценок. Прежде, чем объявили победителей, каждая команда получила подарки от организаторов и генерального спонсора – чая «Золотая Виктория» и свою номинацию:

«Огурчик Рик» - «Кулинарные зажигалки»

«Девчонки из Россельхозбанка» - «Кондитеры от Бога»

«Vladnews» - «Лучшее мясо»

«25-й кадр» - «Кулинарно-семейное кино»

«Амурские тигры» - «Творчество+смех, вот вам и успех!»

В конкурсе «Готовим на веранде» нет атмосферы соперничества, также нельзя сказать, что кто-то проиграл. Ведь участники весело провели выходной день и зарядились позитивом друг от друга. Тем не менее, победителем конкурса стала яркая, оранжевая команда под названием «Амурские тигры»! Радость, ликование болельщиков – именно так можно охарактеризовать реакцию на победу семьи!

«8 канал» и радио «Лемма» в очередной раз выражают благодарность всем участникам и болельщикам за ваши эмоции, участие и поддержку! Также, организаторы благодарят партнёров «Готовим на веранде»:

- Генеральный спонсор – чай «Золотая Виктория» - это чай высокого качества с правильным балансом вкуса, аромата, терпкости и крепости. «Золотая Виктория» - Ваше идеальное чаепитие.

- Партнёр конкурса – рынок «Ближний» (на ул.Магнитогорская)

- Партнёр конкурса – развлекательный комплекс «Фабрика» («Летняя веранда»).

Автор фоторепортажа: Вера Кайко

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