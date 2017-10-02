Приморский нацпарк может попасть в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Одной из главных причин миссии – обеспечить охрану амурского тигра

Владивосток, понедельник, 02 октября , РИА Vladnews.

Администрация Приморского края поддержала включение территории национального парка «Бикин» в список всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Окончательное решение по вопросу включения нацпарка в список Всемирного наследия ЮНЕСКО будет принято экспертами международного союза охраны природы в феврале 2018 года. Одной из главных причин миссии – обеспечить охрану амурского тигра, а также ключевых местообитаний многих редких и исчезающих видов животных и растений.

В ходе встречи специалисты также отметили, что включение национального парка в список Всемирного наследия ЮНЕСКО позволит повысить престиж территории долины реки Бикин, обеспечит популяризацию объекта и развитие экологического туризма, традиционных промыслов, а также дополнительные гарантии сохранности и целостности уникальных природных комплексов.

Отметим, нацпарк «Бикин» расположен на территории Пожарского района Приморья и занимает более одного миллиона гектаров. Это самый молодой национальный парк в регионе – постановление о его создании подписали 3 ноября 2015 года, а к работе он приступил только в сентябре 2016 года.