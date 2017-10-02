Владивостокские школьники принимают участие во Всероссийской олимпиаде

Олимпиада традиционно состоит из нескольких этапов

Владивосток, понедельник, 02 октября , РИА Vladnews.

В России стартовала Всероссийская олимпиада школьников. Ученики 5-11-х классов могут посоревноваться в 19-ти дисциплинах: математике, русском и иностранном языках, информатике и ИКТ, физике, химии, биологии, экологии, географии, астрономии, литературе, истории, обществознании, экономике, праве, искусстве (МХК), физической культуре, технологии и ОБЖ, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Олимпиада традиционно состоит из нескольких этапов. Сейчас проводятся школьный и городской, затем победителям предстоит краевой этап, и заключительный этап будет проходить в Москве.

Ежегодно в главном интеллектуальном соревновании России принимают участие более 6 миллионов школьников, но до заключительного этапа доходят всего 5 тысяч, из которых 39 человек затем представляют Россию в составе сборных на международных интеллектуальных соревнованиях по восьми общеобразовательным предметам.