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Общество

Во Владивостоке в районе железнодорожной станции «Моргородок» состоялась экологическая акция

В акции приняли участие более 60 пятиклассников
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, понедельник, 02 октября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке в пятницу, 29 сентября, в районе железнодорожной станции «Моргородок» прошла акция по санитарной очистке прибрежной территории. В ходе субботника юные эко-активисты собрали свыше тонны мусора. В акции приняли участие более 60 пятиклассников школы № 63, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Собранные по селективному принципу пластик, алюминий, стеклотара и ртутьсодержащие элементы (лампы, батарейки и градусники) отправлены на переработку на МУПВ «Спецзавод № 1».

Акция состоялась в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды Владивостока».

Отметим, администрация приморской столицы регулярно проводит для юных горожан мероприятия экологической направленности: уроки, экскурсии на предприятия, игры, интеллектуальные турниры, конкурсы творческих работ, конференции и даже показы мод. Кроме этого, школьники и студенты активно принимают участие в акциях по селективному сбору мусора. А осенью в городе ежегодно проходит яркий праздник «Экошоу», на котором подводят итоги вышеперечисленных мероприятий. Самые активные и талантливые владивостокцы получают подарки от мэрии.

Администрация города также поддерживает различные общественные инициативы в сфере экологии. Яркий тому пример – проект «Остров мечты».

Мероприятия проходят в рамках реализации подпрограммы «Экологического просвещения, образования и информирования населения» муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Владивостока» на 2014-2019 годы. Эта программа направлена на привлечение горожан к участию в проектах экологической направленности, а также повышение экологической культуры и ответственности граждан за состояние окружающей среды.

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