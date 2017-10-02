​Владивостокских водителей, получивших метку «СтопХам», накажут рублем?

Автомобилисты совсем не в восторге от акции

Владивосток, понедельник, 02 октября , РИА Vladnews.

Владивостокские водители, получившие метку «СтопХам», рискуют получить административный штраф за парковку в неположенном месте, сообщает РИА VladNews со ссылкой на инстаграм-паблик dps_vl.

Напомним, активисты движения «СтопХам» в минувшие выходные проведи очередной рейд во Владивостоке. В районе улицы Спортивной они клеили на лобовые стекла автомобилей, припаркованных в неположенных местах и под запрещающими знаками, специальные стикеры с надписью «Мне плевать на всех. Паркуюсь, где хочу!». Отметим, что стикеры было достаточно сложно снять.

Хотя, как отмечают активисты, рейд прошел без скандалов и рукоприкладства, авомобилисты в большинстве своем негативно прокомментировали сообщение в инстаграм-паблике.

«Показуха очередная, в нашем городе автомобильном нельзя так делать. Можно запросто по шее получить».

«У активистов есть свой транспорт, где они его паркуют?»

«Сами пешеходы и не понимают, что проблемы с парковкой, поэтому люди от безысходности ставят машины как придётся».

«Я не пойму смысл этого движения. У меня вопрос к активистам: чего вы пытаетесь добиться? Ваши наклейки ничего ровным счетом не изменят».

Активисты утверждают, что по каждой машине с такой наклейкой составляется административный протокол, так что каждый водитель, припаркованный в неположенном месте, получит штраф. В пресс-службе ГИБДД Владивостока корреспонденту РИА VladNews сообщили, что не сотрудничают с активистами "СтопХам". В пресс-службе УМВД по Приморскому краю также ничего не знают об акции. Как удалось выяснить, такие административные протоколы может выписывать администрация города.