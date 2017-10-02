Во Владивостоке потеплеет во второй половине недели

Осадков не ожидается

Владивосток, понедельник, 02 октября , РИА Vladnews.

В начале недели в Приморье будет малооблачно, без осадков, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примогоду. Ночью воздух будет интенсивно выхолаживаться, минимальные температуры воздуха опустятся до +2…−10 °C, на южном побережье до +2…+8 °C, а дневные температуры воздуха не поднимутся выше +2…+15 °C.

Во второй половине недели погоду будет определять гребень япономорского антициклона, малооблачная и без осадков погода сохранится, но температурный фон в крае повысится на 2–7 градусов.

Во Владивостоке всю предстоящую неделю будет преобладать солнечная погода. В первой половине недели температурный фон ночью +4…+8 °C, днем +11…+15 °C. Со второй половины недели потеплеет на 2–5 градусов.