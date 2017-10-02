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Общество

Приморская транспортная прокуратура разъясняет правила перевозки отдельных категорий пассажиров

Приморская транспортная прокуратура разъясняет правила перевозки отдельных категорий пассажиров
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, понедельник, 02 октября , РИА Vladnews.

Органами прокуратуры Российской Федерации уделяется особое внимание соблюдению требований законодательства по обеспечению доступности объектов социальной и транспортной инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Транспортную прокуратуру.

Приморская транспортная прокуратура разъясняет правила перевозки отдельных категорий пассажиров (инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности).

Согласно п. 8 ст. 106.1 Воздушного кодекса Российской Федерации на борту воздушного судна пассажиру из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности перевозчиком предоставляются без взимания дополнительной платы следующие услуги:

1) ознакомление с правилами поведения на борту воздушного судна и иной актуальной информацией в доступной форме (информировать об условиях полета и общих правилах поведения пассажиров на борту воздушного судна, местах нахождения основных и запасных выходов, об условиях покидания воздушного судна в аварийных ситуациях, а также о местах расположения в салоне воздушного судна индивидуальных средств защиты и надувных трапов);

2) предоставление во временное пользование кресла-коляски для передвижения на борту воздушного судна не способному передвигаться самостоятельно пассажиру из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности;

3) иные услуги, установленные федеральными авиационными правилами (предоставление прохладительных и/или горячих напитков и питания; первую медицинскую помощь).

Уважаемые пассажиры, помните, что горячее питание предоставляется при продолжительности полета воздушного судна свыше трех часов и далее каждые четыре часа - в дневное время и каждые шесть часов - в ночное время.

Объем услуг и порядок предоставления перечисленных услуг пассажирам определяется правилами перевозчика (согласно п. п. 94, 95 федеральных авиационных правил, утвержденных приказом Минтранса России от 28.06.2007 № 82 «Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей).

В соответствии с п. 10 ст. 37 Воздушного кодекса Российской Федерации требования к оснащению воздушных судов техническими средствами и оборудованием, обеспечивающими доступность воздушных судов для пассажиров из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности, и сроки такого оснащения устанавливаются уполномоченным органом в области гражданской авиации по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда и социальной защиты населения.

Однако, кресла-коляски согласно законодательству и сложившейся судебной практике Приморского края к техническим средствам и оборудованию, которыми в силу п. 10 ст. 37 Воздушного кодекса Российской Федерации должны быть оснащены воздушные суда, не относятся.

Обязанность по предоставлению кресла-коляски нуждающемуся пассажиру во временное пользование на борту самолета возложена законодателем на авиакомпанию (перевозчика).

Так, например, в 2014 году определением Приморского краевого суда отклонена апелляционная жалоба перевозчика – АО «Авиакомпания «Аврора», не согласившегося с решением Артемовского городского суда Приморского края, в соответствии с которым судом удовлетворены исковые требования Приморского транспортного прокурора к данной авиакомпании об обязании последней обеспечить предоставление кресла-коляски для передвижения на борту воздушных судов типа Airbus А-319 (бортовые номера VP-BUO, VP-BUN, VP-BUK, VP-BWK).

Отсутствие предоставления данной услуги при выполнении в 2014 году авиакомпанией воздушных перевозок по маршруту «Владивосток - Южно-Сахалинск» четырьмя воздушными судами типа Airbus А-319 с бортовыми номерами VP-BUO, VP-BUN, VP-BUK, VP-BWK выявлено Приморской транспортной прокуратурой в ходе надзорной проверки.

В целях защиты прав, свобод и законных интересов инвалидов прокурором в Артемовский городской суд Приморского края направлено исковое заявление с требованием обязать авиакомпанию «Аврора» выполнить требования законодательства.

Исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

АО «Авиакомпания «Аврора» с решением не согласилась, просила отменить судебное решение.

Вместе с тем, судебная коллегия по гражданским делам Приморского краевого суда, изучив письменные материалы дела, исследовав доводы апелляционной жалобы авиакомпании, высказалась о законности и обоснованности судебного решения об удовлетворении исковых требований прокурора в защиту инвалидов.

Согласно Уставу и сертификату эксплуатанта АО «Авиакомпания «Аврора» данная авиакомпания осуществляет коммерческие воздушные перевозки в соответствии с руководством по производству полетов, Конвенцией о международной гражданской авиации и воздушным законодательством РФ, в связи с чем должна исполнять, в том числе требования п. 8 ст. 106.1 Воздушного кодекса Российской Федерации.

Давая оценку указанным обстоятельствам и учитывая вышеназванные положения закона, а также с учетом установленного судом факта нарушения ответчиком (авиакомпанией) прав и законных интересов неопределенного круга лиц, суд пришел к обоснованному выводу об удовлетворении исковых требований Приморского транспортного прокурора.

Ссылка авиакомпании в апелляционной жалобе на п. 10 ст. 37 ВК РФ, которой установлены требования к оснащению воздушных судов техническими средствами и оборудованием, обеспечивающим доступность воздушных судов для пассажиров-инвалидов, судебной коллегией не принята, как основание для отмены решения, поскольку, кресла-коляски для передвижения на борту воздушного судна не относятся к техническим средствам и оборудованию, обязанность по их предоставлению законодателем возложена на перевозчика.

Разъяснение законодательства Российской Федерации подготовлено старшим помощник Приморского транспортного прокурора Шайбековой Т.В.

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