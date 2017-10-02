Массовая авария произошло на Золотом мосту Владивостока

Сегодня, 2 октября, во Владивостоке произошло массовое ДТП, сообщает РИА VladNewsсо ссылкой на dps_vl.
Транспортное происшествие произошло на Золотом мосту со стороны Театра оперы и балета в сторону Суханова.
Из-за невнимательности одного водителя на мосту собрался «паровозик» из 4 автомобилей: Toyota Rav4, Daihatsu Terios, Toyota Prius, Toyota Rremio.
В результате ДТП одна левая полоса оказалась заблокированной для движения автотранспорта.
В настоящее время все обстоятельства случившегося устанавливаются.
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