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Происшествия

Массовая авария произошло на Золотом мосту Владивостока

В настоящее время подробности случившегося устанавливаются
Фото: dps_vl Фото: dps_vl
Владивосток, понедельник, 02 октября , РИА Vladnews.

Сегодня, 2 октября, во Владивостоке произошло массовое ДТП, сообщает РИА VladNewsсо ссылкой на dps_vl.

Транспортное происшествие произошло на Золотом мосту со стороны Театра оперы и балета в сторону Суханова.

Из-за невнимательности одного водителя на мосту собрался «паровозик» из 4 автомобилей: Toyota Rav4, Daihatsu Terios, Toyota Prius, Toyota Rremio.

В результате ДТП одна левая полоса оказалась заблокированной для движения автотранспорта.

В настоящее время все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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