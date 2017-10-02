Как почерк связан с характером человека, выяснят во Владивостоке

Вход свободный

Владивосток, понедельник, 02 октября , РИА Vladnews.

Почерк и графология очередная тема лекции, которая пройдёт в среду, 4 октября, в 19 часов в муниципальной библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55). Лекцию прочтёт графолог Николай Токарик, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Горожане узнают, можно ли определить характер, уровень интеллекта и заболевания, изучив несколько строчек рукописного текста, где применяется графология в современном мире, как с помощью графанализа определить эмоциональное состояние человека и многое другое.

Кроме того, в ходе лекции присутствующие вместе с Николаем Токариком проанализируют почерки правителей, ученых, актёров, писателей и современных политиков.

МБУК «Владивостокская централизованная библиотечная система» приглашает на мероприятие всех желающих. Вход свободный.