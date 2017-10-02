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Во Владивостоке три недели назад пропала 76-летняя женщина

Полиция и волонтеры просят помощи
Фото: primpoisk25 Фото: primpoisk25
Владивосток, понедельник, 02 октября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке пропала Гагина Лива Михайловна, 1941 г.р., сообщает РИА VladNews.

Сообщается, что 12 сентября около 19:00 женщина вышла из дома и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 70-75 лет, рост 164 см., худощавого телосложения, волосы седые, глаза серо-голубые.

Была одета: красный халат, белая куртка с капюшоном, черные колготки, синие туфли на липучке. Особые приметы: на правой стороне под бровью имеется пигментное пятно коричневого цвета диаметром около 1 см., частично вставлены золотые зубы, наличие горба.

Может быть дезориентирована.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Ливы Михайловны, просим позвонить по телефонам:

8 (4232) 49 – 09 – 24 или 02, 102 – полиция

8 914 721 22 32– волонтеры

или написать на почтуprimpoisk25@gmail.com

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