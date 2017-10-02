День призывника пройдёт для школьников и студентов во Владивостоке

Вход свободный

Владивосток, вторник, 03 октября , РИА Vladnews.

Военно-патриотическое мероприятие «День призывника» состоится 4 октября на территории парка «Минный городок». Участие в нём примут 17 команд – это учащиеся общеобразовательных школ и студенты профессиональных колледжей и техникумов Ленинского района Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Для определения лучшей команды пройдут следующие этапы: «Сборка автомата», «Стрельба из лазерной винтовки», «Гиревой спорт», «Преодоление заражённого участка местности с использованием противогаза», «Спасение пострадавшего на воде» и другие.

По итогам прохождения этапов лучшие участники будут награждены командными и индивидуальными призами, отмечены грамотами отдела Военного комиссариата Приморского края по Ленинскому и Фрунзенскому районам Владивостока и административно-территориального управления Ленинского района.

Помимо этого в рамках мероприятия пройдут показательные выступление военнослужащих и специалистов кинологической службы. Для участников и зрителей подготовлена концертная программа, включающая в себя выступления солистов ансамбля ТОФ, духового оркестра ТОФ, творческих коллективов. Кроме того, в парке будет представлена выставка военной техники и вооружения, развернется консультационный пункт, где всех желающих проинформируют по вопросам поступления на военную службу по контракту, также будет работать полевая кухня с солдатской кашей.

Начало мероприятия в 11 часов. Вход свободный.