По Приморью ударят заморозки до -11°С

Во Владивостоке температура понизится еще на 2–4 градуса

Владивосток, понедельник, 02 октября , РИА Vladnews.

В ночь на понедельник, 2 октября, местами в Приморье выпало до 2 мм осадков. Температурный фон на всей территории Приморья оказался положительным и составил +1…+11 °С, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Днем за фронтальным разделом на край распространится гребень антициклона и обусловит малооблачную и без осадков погоду. С этим гребнем в Приморье придет холодная воздушная масса, температура понизится на 4–6 градусов относительно вчерашнего дня, до +11…+18 °С.

В ближайшие сутки синоптическая ситуация в Приморье не изменится. Ночью в антициклональном поле и при отсутствии облаков похолодает до 1…−6 °С, в горных районах воздух остынет до −11 °С, на южном побережье будет теплее, +2…+7 °С. Завтра днем +5…+15 °С.

Во Владивостоке сегодня воздух прогреется до +14…+16 °С. В ближайшие сутки осадков не ожидается. Температурный фон понизится на 2–4 градуса.