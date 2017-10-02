Неизвестный украл у жителя Владивостока барсетку с телефоном и деньгами

По данному факту возбуждено уголовное дело

Владивосток, понедельник, 02 октября , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение о грабеже, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которые опросили заявителя, возможных очевидцев и осмотрели место происшествия.

Установлено, что в лифте жилого дома на улице Сабанеева злоумышленник ударил потерпевшего, открыто похитив у него барсетку с телефоном и деньгами, и скрылся в неизвестном направлении. Причиненный ущерб составил более 26 тысяч рублей.

Потерпевший обратился с заявлением в полицию. Ориентировку с приметами нападавшего передали нарядам наружных служб.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали 27-летнего ранее судимого местного жителя, который дал признательные показания. При нем был обнаружен похищенный телефон, банковская карта на имя заявителя и денежные средства в сумме около 6 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Злоумышленнику грозит лишение свободы до семи лет.

Сотрудники полиции проверяют фигуранта уголовного дела на причастность к ранее совершенным преступлениям.