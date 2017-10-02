Неизвестный украл у жителя Владивостока барсетку с телефоном и деньгами

В отдел полиции поступило сообщение о грабеже, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которые опросили заявителя, возможных очевидцев и осмотрели место происшествия.
Установлено, что в лифте жилого дома на улице Сабанеева злоумышленник ударил потерпевшего, открыто похитив у него барсетку с телефоном и деньгами, и скрылся в неизвестном направлении. Причиненный ущерб составил более 26 тысяч рублей.
Потерпевший обратился с заявлением в полицию. Ориентировку с приметами нападавшего передали нарядам наружных служб.
В ходе розыска сотрудники полиции задержали 27-летнего ранее судимого местного жителя, который дал признательные показания. При нем был обнаружен похищенный телефон, банковская карта на имя заявителя и денежные средства в сумме около 6 тысяч рублей.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Злоумышленнику грозит лишение свободы до семи лет.
Сотрудники полиции проверяют фигуранта уголовного дела на причастность к ранее совершенным преступлениям.