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Тепло начало поступать в некоторые районы Приморья

На подготовку отопительного сезона 2017-2018 годов в бюджете Приморья предусмотрено 3,4 миллиарда рублей
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 02 октября , РИА Vladnews.

В Тернейском районе и в селе Барабаш-Левада Пограничного района подключили отопление в детских садах и школах, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Как сообщили в департаменте по ЖКХ и топливным ресурсам, Пограничный и Тернейский районы – первые муниципалитеты края, где начался отопительный сезон на социально значимых объектах.

В связи с похолоданием было принято решение начать подачу тепла на социальные объекты в этих районах. Стоит отметить, что Тернейский район традиционно начинает отопительный сезон первым, а заканчивает последним.

Так, всего в крае к работе готовы 840 котельных, обеспечивающих теплом около 1 700 социально значимых объектов и более 14 тысяч жилых домов.

Всего же на подготовку отопительного сезона 2017-2018 годов в бюджете Приморья предусмотрено 3,4 миллиарда рублей. На эти средства будет закуплено топливо для котельных, предоставлены субсидии на компенсацию части расходов теплоснабжающих организаций, проведен капитальный ремонт некоторых объектов, а также построены новые модульные котельные.

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