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8 канал

Хрустальный мир во Владивостоке подарил детям радость общения

За время работы проекта в нем приняли участие почти двести пятьдесят ребят
Владивосток, понедельник, 02 октября , РИА Vladnews.

Расписать медовый пряник – дело непростое. Как и в любом искусстве, здесь есть свои тонкости. Тайны своего мастерства участникам проекта Хрустальный мир раскрыла настоящий художник-кондитер, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

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