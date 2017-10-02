Дом-интернат для престарелых и инвалидов на Седанке провел большой праздник

Главное - внимание

Владивосток, понедельник, 02 октября , РИА Vladnews.

Постояльцы ходят в церковь, читают книги, поют в хоре, участвуют в спортивных соревнованиях, ездят музеи и даже в зоопарк. В честь дня пожилых людей в интернат с концертом приехали воспитанники специализированной школы интерната и участники танцевального коллектива «Витаминки», сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

В интернат попадают по путевке департамента труда и социального развития Приморского края. Ее дают людям, которые нуждаются в помощи. В учреждении стараются обеспечить им достойное проживание, медицинский уход. Но им не хватает главного — внимания.