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Дом-интернат для престарелых и инвалидов на Седанке провел большой праздник

Главное - внимание
Владивосток, понедельник, 02 октября , РИА Vladnews.

Постояльцы ходят в церковь, читают книги, поют в хоре, участвуют в спортивных соревнованиях, ездят музеи и даже в зоопарк. В честь дня пожилых людей в интернат с концертом приехали воспитанники специализированной школы интерната и участники танцевального коллектива «Витаминки», сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

В интернат попадают по путевке департамента труда и социального развития Приморского края. Ее дают людям, которые нуждаются в помощи. В учреждении стараются обеспечить им достойное проживание, медицинский уход. Но им не хватает главного — внимания.

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