«Стартинейджер-2017»: во Владивостоке продолжается прием заявок на танцевальный конкурс

Принять участие в танцевальном лектории приглашаются по 1-3 представителя от каждой школы города в возрасте от 13 лет и старше

Владивосток, понедельник, 02 октября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке продолжается прием заявок на участие в городском конкурсе непрофессиональных танцоров «Стартинейджер-2017». В этом году конкурс вновь собирает молодежь – заявку на участие можно подать до 30 октября, сообщает РИА VladNews со ссылкой на админисрацию города.

В танцевальном конкурсе могут принять участие команды старшеклассников общеобразовательных учебных заведений, учащихся лицеев и колледжей приморской столицы в возрасте от 13 до 18 лет. Мероприятие пройдет в три этапа: «Приём заявок», «Обучение», «Финал». В состав каждой команды численностью от 7 до 10 человек должны входить как девушки, так и юноши.

«За время подготовки к финалу конкурса «Стартинейджер-2017» ребятам предстоит придумать и поставить несколько танцевальных номеров, принять участие в серии мастер-классов «We Can Dance» по современным видам танца, стилистике, пластике, а также хореографии», – рассказал куратор конкурса Максим Будянский.

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку на электронную почту plaztic@mail.ru (в теме письма указать «Стартин-2017_заявка, школа №»). Заявка прилагается. Подробности можно узнать по телефону 8-924-235-25-46.

Кроме того, для желающих качественно подготовится к конкурсу до 10 декабря будет работать танцевальный лекторий «We Can Dance», представляющий собой серию бесплатных образовательных семинаров для школьников и педагогов-организаторов.

Принять участие в танцевальном лектории приглашаются по 1-3 представителя от каждой школы города в возрасте от 13 лет и старше. За участие капитанов команд во всех сборах и мастер-классах командам будут начислены дополнительные баллы в финальной ведомости конкурса «Стартинейджер-2017».

Местом проведения семинаров станет танцевальная студия «Пластик-А» в Краевом доме молодёжи (проспект 100-летия Владивостока, 103, каб. 237). Для участия обязательна предварительная запись у куратора фестиваля «Стартинейджер-2017» Максима Будянского. Контактный телефон: 8-924-235-25-46.