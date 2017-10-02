Гонка «На пределе» завершилась во Владивостоке

Гонка стала третьей в календаре открытого Чемпионата Приморского края на мотоциклах эндуро 2017 года

Владивосток, понедельник, 02 октября , РИА Vladnews.

Гонка на мотоциклах в дисциплине хард-эндуро «На пределе» («On the edge») завершилась во Владивостоке в воскресенье. Три дня спортсмены из Приморья, Хабаровского края, Амурской и Сахалинской областей, Камчатского края, Иркутска и Москвы преодолевали естественные и искусственные препятствия, чтобы выявить имена сильнейших. Также в числе участников значилось восемь спортсменов из Южной Кореи. Победителем в классе «Спорт» стал Антоний Труш из Владивостока, в классе «Оупен» первый Юрий Хоменко г. Иркутск, в классе «Хобби» победу праздновал Михаил Отрощенко из Находки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу чемпионата.

Первый день соревнования, так называемый пролог гонки, спортсмены провели на «Приморском кольце», где их ждала трасса с искусственными препятствиями. Маршруты следующих двух дней были проложены, с одной стороны, по непроходимым, но, с другой стороны, невероятно красивым местам южного Приморья.

Самая сложная и протяжённая дистанция ждала представителей класса «Спорт». По словам победителя этого класса Антония Труша, без хорошей физической подготовки такое испытание пройти сложно.

Антоний Труш, победитель класса «Спорт»:

«Это были рабочие, хорошие, настоящие хард-эдуро два дня. К концу дистанции усталость начала приходить по-серьёзному, а так я очень доволен, совершил за два дня две-три ошибки максимум. В последний день ехали уже вместе с Ромой Давыдовичем, то он меня подгонял, то я его. В одном месте он мне помог, ему огромная благодарность за это, я на крутом спуске уронил мотоцикл, Роман помог мне его поднять, и мы продолжили езду. Отмечу, что в этот раз дорога была интенсивная, практически не было прямых, где можно было бы сидеть и отдыхать. В основном были закрученные тропы, либо вверх либо вниз. В субботу я по секундомеру ехал 5 часов 10 минут без остановки, на моей памяти это была самая длинная гонка из всех. В прошлом году я был плохо готов физически и поэтому очень сильно устал, пытаюсь не вспоминать прошлый год, в этом году всё далось легче и я доволен!»

Роман Давыдович, 2 место класса «Спорт»:

«Места у нас красивые! Едешь и думаешь, надо вернуться сюда, погулять, но это тайга, просто так не доберёшься. Очень понравилось ехать по катакомбам фортов, через них был проложен трек, там надо очень аккуратно ехать, в темноте едешь, только фара светит, как в туннеле каком-то, но очень интересно, экстрим».

Спортсменов, как оказалось, ждали не только препятствия, подготовленные организаторами.

Давид Леонов, 3 место класса «Спорт»:

«Самый неприятный момент был в воскресенье в лесу – я догнал Романа Давыдовича, и в этот момент подцепил на подъёме проволоку. Она попала в суппорт, хорошо не в колесо, но колесо всё равно пришлось снимать, потерял минут десять на этом, зато на море успел посмотреть. И ещё перед финишем по кустам поизобретал новые маршруты, но это потому, что навык таких гонок у меня очень слабый. Что важно, эта гонка даёт навык езды по камням, тут каждые пять минут речка и камни, редко где такой ландшафт встречаю. Но я доволен собой!»

Спортсмены из Южной Кореи по сравнению с прошлым годом вдвое увеличили свой гоночный десант. Участник гонки «На пределе» и, по совместительству, организатор подобных соревнований в Корее, Парк Чул утверждает: эта гонка – прекрасная возможность набраться опыта и не только спортивного.

Парк Чул, участник гонки, Южная Корея.

«Очень интересная гонка! Больше всего понравился воскресный отрезок, огромное количество камней и поваленных деревьев чуть не до смерти меня вымотали, это очень непривычно! У вас земля более скользкая, лес совсем другой, много скользких корней и камней. В прошлом году я здесь был зрителем, и мы, по возвращению, подготовили и провели у себя похожую гонку. До этого в Корее проводили соревнования, но без прологов, без ярких финишей, то есть все стартовали и поехали по лесу. А такой формат со зрителями нам очень понравился».

Ещё один спортсмен из Кореи в пятницу на прологе гонки получил травму и был госпитализирован. Однако, несмотря на инцидент, гонщик выехал на старт в субботу, проехал всю дистанцию и стал седьмым в классе «Спорт».

Чон Юн, участник гонки «На пределе», Южная Корея.

«Я на прологе ошибся и упал на брёвна, отбил плечо, травмировал губу, в больнице наложили швы. Я не был готов к прологу, недостаточно тренировался, наверное. Субботняя гонка тяжело далась. Мне и в воскресенье было непросто, но в субботу чувствовал себя ещё хуже. Зато очень впечатлило длинное каменистое ущелье. Отличная гонка!»

Организаторы признаются, если трассу пролога готовили месяц, то внедорожную часть гонки – с весны. Однако эти старания не проходят даром – о гонке «На пределе» знают и в России и за её пределами.

Александр Поздняков, главный судья гонки «На пределе»

«Мы проводим самую представительную гонку в России по составу участников и по уровню подготовки спортсменов. Корейские спортсмены признались мне, что они едут сюда за опытом, потому что они активно развивают дисциплину экстрим-эндуро в Корее, и здесь они могут научиться, набраться опыта в организации трасы, хронометража, судейства. Гонка удалась, погода не подвела и спортсмены довольны. Несмотря на то, что корейский спортсмен получил травму, он вышел на старт и благополучно финишировал, показав неплохой результат, а в субботу было два схода по причине травм, но это технический вид спорта, достаточно опасный, не без этого. Нельзя сказать, что это нормально, но все понимают, что, участвуя в соревнованиях, они могут получить травму, но все живы, здоровы, это самое главное».

Напомним, гонка стала третьей в календаре открытого Чемпионата Приморского края на мотоциклах эндуро 2017 года. В следующий раз мотоциклисты встретятся «На пределе» уже осенью будущего года.

Победители и призёры гонки «На пределе» 2017 года

Класс SPORT

1. Труш Антоний, г. Владивосток

2. Давыдович Роман, г. Находка

3. Леонов Давид, г. Москва

Класс OPEN

1. Хоменко Юрий, г. Иркутск

2. Солтыс Николай, г. Уссурийск

3. Сергев Олег, г. Владивосток

Класс HOBBY

1. Отрощенко Михаил, г. Находка

2. Сафончик Андрей, г. Владивосток

3. Грицай Максим, г. Владивосток