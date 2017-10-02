Во Владивостоке микрогрузовик сбил человека

Во Владивостоке произошло ДТП с участием пешехода, сообщает РИА VladNews со ссылкой на @vl_crime.
По словам очевидцев, пешеход переходил дорогу от супермаркета в сторону заправки по пешеходному переходу. Водитель Mazda не успел среагировать на идущего человека и сбил его с ног.
На место происшествия незамедлительно прибыли медики, которые оказали помощь пострадавшему на месте ДТП, от госпитализации он отказался.
В настоящее время все обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники полиции.
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