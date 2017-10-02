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Приморец предстанет перед судом за угрозы в адрес сотрудника полиции

Злоумышленнику грозит лишение свободы
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 02 октября , РИА Vladnews.

Житель Приморья предстанет перед судом за угрозы применения насилия и оскорбительное поведение в отношении сотрудника полиции, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Ранее, в июле 2017 года в селе Спасском Спасского района между местными жителями возник бытовой конфликт. Для выяснения обстоятельств ссоры и обеспечения общественной безопасности на место происшествия прибыли сотрудники отдельной роты патрульно-постовой службы межмуниципального отдела МВД России «Спасский».

В ответ на законное требование полицейских прекратить нарушение общественного порядка один из участников конфликта, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил дебош, выражаясь грубой нецензурной бранью в отношении сотрудников полиции и соседей.

Сотрудники полиции приняли решение о необходимости доставить дебошира в дежурную часть для составления административного протокола. Мужчина отреагировал агрессивно: он начал публично оскорблять полицейских, высказывая в их адрес угрозы, а также напал с вилами на инспектора патрульно-постовой службы.

По данному факту были возбуждены уголовное дела по статьям «Угроза применения насилия в отношении представителя власти» и «Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей». Фигурант уголовного дела полностью признал свою вину.

В настоящее время расследование завершено, уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

Фигуранту дела грозит лишение свободы до пяти лет.

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