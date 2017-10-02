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Культура

Амурский областной театр драмы из Благовещенска приглашает владивостокцев на спектакли

Встречи с амурскими артистами не оставят вас равнодушными
Владивосток, понедельник, 02 октября , РИА Vladnews.

Старейший на Дальнем Востоке – Ордена трудового Красного Знамени Амурский областной театр драмы из Благовещенска - приглашает вас на спектакли!

С 6-го по 15-е октября 2017-го года на сцене Приморского краевого драматического молодёжного театра пройдёт насыщенная интереснейшими театральными событиями гастрольная декада!

В репертуаре представлены все жанры драматургии для взрослых и детей.

Классика и современная драма, историческая эпопея, комедия для любителей лёгкой игры и музыкальные сказки для юных театралов – выбирайте!

Театр, которому рукоплескали Нью-Йорк, Пекин, Харбин, города Израиля и России, достоин внимания зрителей Владивостока!

Встречи с амурскими артистами не оставят вас равнодушными!

Мы подарим вам общение с настоящим искусством!

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