Во Владивостоке микрогрузовик сбил человека 15:49, 02 октября Во Владивостоке микрогрузовик сбил человека (Фото)
Массовая авария произошло на Золотом мосту Владивостока 15:48, 02 октября Массовая авария произошло на Золотом мосту Владивостока (Видео)
Приморье - в топ-3 для экологического отдыха премии National Geographic 15:24, 02 октября Приморье - в топ-3 для экологического отдыха премии National Geographic
Новостная лента
Октябрь, 02 понедельник
15:49
Во Владивостоке микрогрузовик сбил человека Фото
15:48
Массовая авария произошло на Золотом мосту Владивостока Видео
15:36
Приморец предстанет перед судом за угрозы в адрес сотрудника полиции
15:24
Приморье - в топ-3 для экологического отдыха премии National Geographic
15:23
Водитель элитного внедорожника погиб в ДТП в Приморье
15:11
Жительница Владивостока пострадала от укуса осы Эксклюзив
14:59
80-летняя пенсионерка пострадала в аварии по вине водителя джипа во Владивостоке Эксклюзив
14:44
«Адмирал» начинает домашнюю серию игр
14:31
Ребенок скончался в результате ДТП в Приморье
14:17
Второй слой асфальта укладывают в Новой Москве
14:04
Во Владивостоке в уикенд произошло более 100 аварий Эксклюзив
13:51
Приморец оказался под стражей за 129 кг марихуаны
13:38
В среду состоится первое занятие нового учебного сезона владивостокской школы «Управдом»
13:24
В Приморье борются с лесными пожарами
13:19
Амурский областной театр драмы из Благовещенска приглашает владивостокцев на спектакли Фото
13:11
Спортивный клуб загорелся в Приморье
12:59
Женщина получила травму головы в ДТП во Владивостоке Эксклюзив
12:46
Жительница Приморья ушла в лес за дикоросами и не вернулась
12:33
«Луч» во Владивостоке сыграл вничью с «Ротором» Фото
12:21
Байкер попал в ДТП во Владивостоке Эксклюзив
12:09
Иномарка «размоталась» об леерное ограждение во Владивостоке
11:56
В Приморье продолжаются поиски молодого человека
11:43
Жительница Приморья предстанет перед судом за организацию занятия проституцией
11:30
Владивостокский водитель автобуса «уронил» старушку Эксклюзив
11:19
Ночью в Приморье произошло массовое ДТП Видео
11:07
​Два человека пострадали в «тройном» ДТП во Владивостоке Эксклюзив
10:56
Сексуальность – это врожденная энергия, которую можно восполнить
10:43
В трех населенных пунктах Приморского края завершено строительство оптических сетей MetroEthernet «Ростелекома»
10:42
​Маленькая девочка пострадала под колесами авто в центре Владивостока Эксклюзив
10:31
Акварельный Владивосток Сергея Черкасова Видео
Где вы отдохнули этим летом?

Электронные версии
4208 (147) от 29 сентября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Огурцам тепло не по карману
Для тех, кому за 55+
На работе 80 лет – без выходных и перерывов
Обещают свиной грипп
Поберечь бы себя молодым
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Происшествия

Водитель элитного внедорожника погиб в ДТП в Приморье

По данному факту сотрудники полиции проводят проверку
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 02 октября , РИА Vladnews.

Вечером в минувшую субботу в Уссурийске произошло столкновение автомобилей в районе 674 км гос.трассы «Хабаровск-Владивосток», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по Приморскому краю. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой медицинской помощи.

По предварительным данным, 52-летний мужчина за рулем автомобиля Toyota Land Cruiser Prado двигался со стороны г.Владивостока в направлении г.Уссурийска. При прохождении 674 км гос.трассы «Хабаровск-Владивосток» водитель не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля марки Toyota Vith, совершив с ним столкновение.

В результате удара водитель внедорожника потерял управление, совершил съезд с проезжей части в кювет с последующим опрокидыванием и возгоранием. В результате автоаварии водитель Prado скончался на месте происшествия, до приезда бригады врачей.

На момент происшествия стаж вождения погибшего водителя составил 4 года, в 2017 году к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения он не привлекался.

ДТП произошло в светлое время суток, на участке с сухим асфальтовым покрытием без видимых повреждений.

В настоящее время сотрудники полиции по данному факту проводят проверку.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

Похожие новости
Жительница Владивостока пострадала от укуса осы
15:11, 02 октября 2017 Жительница Владивостока пострадала от укуса осы

Спустя несколько минут девушка почувствовала себя плохо

80-летняя пенсионерка пострадала в аварии по вине водителя джипа во Владивостоке
14:59, 02 октября 2017 80-летняя пенсионерка пострадала в аварии по вине водителя джипа во Владивостоке

Пожилая женщина в результате ДТП получила тяжелый перелом

Ребенок скончался в результате ДТП в Приморье
14:31, 02 октября 2017 Ребенок скончался в результате ДТП в Приморье

В настоящее время по данному факту проводится проверка

Приморец оказался под стражей за 129 кг марихуаны
13:51, 02 октября 2017 Приморец оказался под стражей за 129 кг марихуаны

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается

Спортивный клуб загорелся в Приморье
13:11, 02 октября 2017 Спортивный клуб загорелся в Приморье

В результате происшествия никто не пострадал

Женщина получила травму головы в ДТП во Владивостоке
12:59, 02 октября 2017 Женщина получила травму головы в ДТП во Владивостоке

Сотрудники ГИБДД выясняют, что послужило причиной инцидента

Жительница Приморья ушла в лес за дикоросами и не вернулась
12:46, 02 октября 2017 Жительница Приморья ушла в лес за дикоросами и не вернулась

В настоящее время поиски женщины продолжаются