Жительница Владивостока пострадала от укуса осы

В минувшие выходные девушка пострадала от укуса осы во Владивостоке, сообщает корреспондент РИА VladNews.
Инцидент произошел в районе проспекта 100-лет Владивостоку. Почувствовав жжение, девушка обнаружила у себя на руке осу, которую она стряхнула. Буквально за несколько минут на руке появился сильный отек, поднялась температура тела, появилось головокружение, тошнота.
- Госпитализация не потребовалась, ближе к вечеру состояние улучшилось, сошел оттек. В настоящее время на данном месте виден след от укуса, - рассказала Анастасия.
Стоит отметить, что осенью местные жители жалуются на укусы ос. В таких случаях важно помнить о правилах оказания первой помощи: