Жительница Владивостока пострадала от укуса осы

Спустя несколько минут девушка почувствовала себя плохо

Владивосток, понедельник, 02 октября , РИА Vladnews.

В минувшие выходные девушка пострадала от укуса осы во Владивостоке, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел в районе проспекта 100-лет Владивостоку. Почувствовав жжение, девушка обнаружила у себя на руке осу, которую она стряхнула. Буквально за несколько минут на руке появился сильный отек, поднялась температура тела, появилось головокружение, тошнота.

- Госпитализация не потребовалась, ближе к вечеру состояние улучшилось, сошел оттек. В настоящее время на данном месте виден след от укуса, - рассказала Анастасия.

Стоит отметить, что осенью местные жители жалуются на укусы ос. В таких случаях важно помнить о правилах оказания первой помощи:

тщательно промыть место укуса, чтобы смыть грязь и остатки яда;

аккуратно вытащить жало, чтобы яд не продолжал распространяться;

перед процедурой руки нужно помыть, а инструмент обязательно нужно продезинфицировать;

продезинфицировать саму ранку;

приложить холодный компрес;

принять любое антигистаминное средство, даже если ранее аллергических реакций на что-либо у вас не было.