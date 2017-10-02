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Жительница Владивостока пострадала от укуса осы

Спустя несколько минут девушка почувствовала себя плохо
Фото: nashzeleniymir.ru Фото: nashzeleniymir.ru
Владивосток, понедельник, 02 октября , РИА Vladnews.

В минувшие выходные девушка пострадала от укуса осы во Владивостоке, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел в районе проспекта 100-лет Владивостоку. Почувствовав жжение, девушка обнаружила у себя на руке осу, которую она стряхнула. Буквально за несколько минут на руке появился сильный отек, поднялась температура тела, появилось головокружение, тошнота.

- Госпитализация не потребовалась, ближе к вечеру состояние улучшилось, сошел оттек. В настоящее время на данном месте виден след от укуса, - рассказала Анастасия.

Стоит отметить, что осенью местные жители жалуются на укусы ос. В таких случаях важно помнить о правилах оказания первой помощи:

  • тщательно промыть место укуса, чтобы смыть грязь и остатки яда;
  • аккуратно вытащить жало, чтобы яд не продолжал распространяться;
  • перед процедурой руки нужно помыть, а инструмент обязательно нужно продезинфицировать;
  • продезинфицировать саму ранку;
  • приложить холодный компрес;
  • принять любое антигистаминное средство, даже если ранее аллергических реакций на что-либо у вас не было.
    • Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.
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