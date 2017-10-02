В гости приехал «Автомобилист» из Екатеринбурга

Владивосток, понедельник, 02 октября , РИА Vladnews.

Сегодня «Адмирал» начинает домашнюю серию игр. В стартовом матче второй домашней серии наш клуб принимает «Автомобилист» из Екатеринбурга. Начало встречи в 19:30, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Представляем соперника: «Автомобилист» Екатеринбург

Клуб образован: 2006 год.

Арена: КРК «Уралец». Вмещает 5545 зрителей.

Высшее достижение: 14 место (2016).

Результаты выступлений в КХЛ: 2009/2010 – 16 место; 2010/2011 – 20 место; 2011/2012 – 22 место; 2012/2013 – 26 место; 2013/2014 – 15 место, 2014/2015 – 16 место, 2015/2016 – 14 место, 2016/2017 – 21 место.

Букмекерский коэффициент на победу в Кубке Гагарина – 2018: 56,00 (15-е место).