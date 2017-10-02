Ребенок скончался в результате ДТП в Приморье

В настоящее время по данному факту проводится проверка

Владивосток, понедельник, 02 октября , РИА Vladnews.

В субботу, 30 сентября, в 12.05 в дежурную часть ОГИБДД ОМВД России по г.Находка поступило сообщение о наезде на несовершеннолетнего пешехода по ул.Озерный бульвар, 2 в Находке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по Приморскому краю. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи.

Установлено, наезд на 7-летнего мальчика совершил 29-летний мужчина за рулем автомобиля Нисан Сафари. Водитель двигался со стороны дома по ул.Постышева, 17 в направлении дома по ул.Озерный бульвар, 10.

Автоавария произошла в районе домапо ул.Озерный бульвар, 2. Мальчик переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате удара пострадавший получил тяжелую черепно-мозговую травму, в состоянии комы был доставлен в реанимационное отделение Центральной городской больницы г.Находка. В течение нескольких часов врачи делали все возможное для спасения его жизни, однако ближе к вечеру ребенок скончался.

На момент ДТП стаж вождения водителя Nissan Safari составил 11 лет, по результатам медосвидетельствования алкогольное опьянение не установлено.

Мальчик находился на проезжей части без родителей, в сопровождении старшей несовершеннолетней сестры.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

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