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Общество

За неделю во Владивостоке произошло более 500 аварий

Зарегистрировано 2,1 тысячи нарушений
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, понедельник, 02 октября , РИА Vladnews.

За минувшую неделю в ГИБДД Владивостока было зарегистрировано 2 160 нарушений ПДД, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ведомства. Зарегистрировано 505 аварий (295 с материальным ущербом, 79 с составлением европротоколов). В 13 авариях пострадало 15 человек.

Составлено 467 протоколов о нарушениях ПДД со стороны пешеходов, 31 в отношении водителей автобусов, 48 - водителей грузовиков, 53 - в отношении таксистов.

387 водителей накажут за не предоставление преимущества пешеходам, 70 - за тонировку не по ГОСТу, 355 - за нарушение правил парковки.

Правила перевозки детей нарушили 113 автородителей. В остановленных инспекторами авто находились 69 пьяных водителей, а также 42 злостных должника по административным штрафам. Кроме того, составлено 14 протоколов по выездам на полосу встречного движения. Инспекторы владивостокской ГАИ остановили 91 любителя "погонять".

На штраф-стоянку доставлен 360 автомобилей.

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