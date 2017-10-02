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Общество

Второй слой асфальта укладывают в Новой Москве

Приморский край вошел в число 38 субъектов РФ, выигравших грант на реализацию проекта
Фото: администрация ПК Фото: администрация ПК
Владивосток, понедельник, 02 октября , РИА Vladnews.

Подрядная организация продолжает в селе Новая Москва работы в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Дорогу здесь заасфальтируют в два слоя, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

В настоящее время полностью выполнено асфальтирование нижнего слоя асфальтобетона вплоть до моста через реку Тигровая. В Новой Москве проводится полный цикл капитального ремонта дорожного полотна, рабочие завершают отсыпку скального грунта на последнем участке дороги через село. Параллельно идет асфальтирование вторым слоем асфальтобетона, профилирование обочин.

Согласно госконтракту, работы по капитальному ремонту в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» на этом участке должны завершить до 31 октября.

Напомним, Приморский край вошел в число 38 субъектов РФ, выигравших грант на реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги», предполагающего модернизацию дорожной сети четырех муниципальных образований Владивостокской агломерации – всего 137 объектов на общую сумму почти 1,5 миллиарда рублей: 625 миллионов – федерального, 720 миллионов – краевого, 97 миллионов рублей – местных бюджетов.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры рассчитана до 2025 года. Качество и сроки выполнения работ находятся на постоянном контроле комиссии, которую возглавляет первый вице-губернатор края Василий Усольцев. Буквально на этой неделе он проверил, как работы ведутся во Владивостоке, Артеме и в Надеждинском районе.

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