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Общество

Во Владивостоке в уикенд произошло более 100 аварий

Ответственность за нарушение ПДД понесут 94 пешехода
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 02 октября , РИА Vladnews.

Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, в столице Приморья на минувших выходных было зарегистрировано 106 ДТП, 67 из которых - с материальным ущербом. Участники 19 столкновений составили европротоколы.

Сотрудники ДПС приморской столицы за субботу и воскресенье составили 521 протокол о различных нарушениях Правил дорожного движения. Так, составлено 97 протоколов по фактам не предоставления водителями преимущества пешеходам. 19 водителей сели за руль пьяными - но были остановлен патрулями ДПС. 13 автомобилистов были остановлены после того, как превысили максимально допустимую скорость.

Владивостокские полицейские составили 23 протокола по чрезмерной тонировке. Кроме того, в остановленных для проверки автомобилях было обнаружено 42 ребенка, не пристегнутых согласно нормам ПДД.

Правила парковки нарушили 99 автолюбителей.

Ответственность за нарушение ПДД также понесут 94 пешехода, 4 водителя автобусов, 8 водителей грузовиков и 12 таксистов.

Сотрудниками ГАИ Владивостока было составлено 8 протоколов по статье 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания).

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