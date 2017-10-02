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Приморец оказался под стражей за 129 кг марихуаны

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 02 октября , РИА Vladnews.

Жителю Приморья суд избрал фигуранту по делу о незаконном обороте 129 кг марихуаны меру пресечения в виде содержания под стражей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

На минувшей неделе сотрудниками ОМВД России по Ханкайскому району в окрестностях села Новоселище Ханкайского района обнаружено место, приспособленное для высушивания марихуаны, где местный житель хранил и осуществлял сушку растительного вещества, являющегося наркотическим средством - каннабис (марихуана).

Согласно экспертным исследованиям вес обнаруженного наркотического средства растительного происхождения составил более 129 кг. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

В настоящее время лицо, причастное к совершению данных преступных деяний, установлено и по ходатайству следователя, поддержанному прокурором, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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