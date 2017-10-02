В среду состоится первое занятие нового учебного сезона владивостокской школы «Управдом»

Вход свободный

Владивосток, понедельник, 02 октября , РИА Vladnews.

В среду, 4 октября, в актовом зале администрации Владивостока (Океанский проспект, 20) состоится первое занятие нового учебного сезона школы жилищного просвещения «Управдом». Тема семинара – «Новое в жилищном законодательстве», спикером занятия станет Ольга Беленькая, генеральный директор НП СРО «ЖКХ Групп», сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Начало в 18:30, вход свободный.

Организаторы школы – управление содержания жилищного фонда администрации Владивостока и общественная организация «Домовой контроль» – приглашают на семинар в сфере ЖКХ всех желающих.