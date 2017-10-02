В Приморье борются с лесными пожарами

Около 160 человек и 34 единицы техники задействовано в тушении лесных пожаров в Приморье, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края. В настоящее время в крае действует 14 лесных пожаров на площади почти 170 гектаров - в Кавалеровском, Чугуевском, Ольгинском, Тернейском и Пожарском районах. В ликвидации возгораний принимают участие более 157 человек, задействовано 34 единиц техники. Часть пожаров уже локализована на площади более 90 гектаров.
Отметим, всего с начала года зарегистрировано 402 лесных пожара.
Специалисты отмечают, что большинство природных пожаров возникают по вине человека.
Напомним, что за невыполнение и несоблюдение требований пожарной безопасности жителям Приморья грозит административная и уголовная ответственность.
Так, за разведение костров, выжигание травы, бросание горящих спичек и окурков предусматривает штраф:
– для физических лиц – от 1,5 до 3 тысяч рублей, 4-5 тысяч рублей во время действия противопожарного режима;
– для должностных лиц – от 10 до 20 тысяч рублей, 20-40 тысяч рублей во время действия противопожарного режима;
– для юридических лиц – от 50 до 200 тысяч рублей, 300-500 тысяч рублей во время действия противопожарного режима.
Уголовная ответственность за уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем предусматривает:
– штраф в размере от 200 до 400 тысяч рублей, в случае причинения крупного ущерба от 300 до 500 тысяч рублей;
– обязательные работы на срок до 480 часов;
– исправительные работы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до трёх лет, а в случае причинения крупного ущерба до четырёх лет;
– лишение свободы на срок до трёх лет, а в случае причинения крупного ущерба на срок до четырёх лет.
За умышленное уничтожение или повреждение лесных насаждений путем поджога предусматривается:
– лишение свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере от 200 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 18 месяцев до трёх лет;
– штраф в размере от 500 тысяч до миллиона рублей или в размере заработной платы осужденного за период от трёх до четырех лет.
За умышленное уничтожение или повреждение лесных насаждений путем поджога, если они причинили крупный ущерб, предусматривается:
– лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере от 300 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет;
– штраф в размере от 500 тысяч рублей до трёх миллионов рублей или в размере заработной платы осужденного за период от четырёх до пяти лет.
Отметим, с начала года в Приморье оштрафовано уже более 300 человек, сумма штрафов превысила полмиллиона рублей.
Для борьбы с лесными пожарами в Приморье подготовлено 1,3 специалистов, тысяча единиц техники.
В случае обнаружения пожара следует звонить по телефону: 8 (423) 2-399-999, единый телефон пожарных и спасателей – 101.