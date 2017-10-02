Жительница Приморья ушла в лес за дикоросами и не вернулась 12:46, 02 октября Жительница Приморья ушла в лес за дикоросами и не вернулась
«Луч» во Владивостоке сыграл вничью с «Ротором» 12:33, 02 октября «Луч» во Владивостоке сыграл вничью с «Ротором» (Фото)
Байкер попал в ДТП во Владивостоке 12:21, 02 октября Байкер попал в ДТП во Владивостоке (Эксклюзив)
Новостная лента
Октябрь, 02 понедельник
14:17
Второй слой асфальта укладывают в Новой Москве
14:04
Во Владивостоке в уикенд произошло более 100 аварий Эксклюзив
13:51
Приморец оказался под стражей за 129 кг марихуаны
13:38
В среду состоится первое занятие нового учебного сезона владивостокской школы «Управдом»
13:24
В Приморье борются с лесными пожарами
13:19
Амурский областной театр драмы из Благовещенска приглашает владивостокцев на спектакли Фото
13:11
Спортивный клуб загорелся в Приморье
12:59
Женщина получила травму головы в ДТП во Владивостоке Эксклюзив
12:46
Жительница Приморья ушла в лес за дикоросами и не вернулась
12:33
«Луч» во Владивостоке сыграл вничью с «Ротором» Фото
12:21
Байкер попал в ДТП во Владивостоке Эксклюзив
12:09
Иномарка «размоталась» об леерное ограждение во Владивостоке
11:56
В Приморье продолжаются поиски молодого человека
11:43
Жительница Приморья предстанет перед судом за организацию занятия проституцией
11:30
Владивостокский водитель автобуса «уронил» старушку Эксклюзив
11:19
Ночью в Приморье произошло массовое ДТП Видео
11:07
​Два человека пострадали в «тройном» ДТП во Владивостоке Эксклюзив
10:56
Сексуальность – это врожденная энергия, которую можно восполнить
10:43
В трех населенных пунктах Приморского края завершено строительство оптических сетей MetroEthernet «Ростелекома»
10:42
​Маленькая девочка пострадала под колесами авто в центре Владивостока Эксклюзив
10:31
Акварельный Владивосток Сергея Черкасова Видео
10:19
В Приморье появится краевой штаб по координации деятельности народных дружин
10:07
В ТОФ «вооружились» луками
09:59
Два приморца ответят за оптовые партии конопли
09:46
Часть Владивостока останется без холодной воды сегодня, 2 октября Адреса
09:33
Роспотребнадзор: Грипп близко
09:27
Большой семейный пикник прошёл во Владивостоке Фото
09:13
Во Владивостоке состоялось торжество в честь пожилых людей Фото
09:01
Приморские депутаты обсудят ограничения на торговлю металлом
08:32
Во Владивостоке сохраняется хорошая погода
Где вы отдохнули этим летом?

Электронные версии
4208 (147) от 29 сентября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Огурцам тепло не по карману
Для тех, кому за 55+
На работе 80 лет – без выходных и перерывов
Обещают свиной грипп
Поберечь бы себя молодым
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Общество

В Приморье борются с лесными пожарами

В настоящее время в крае действует 14 очагов возгорания
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 02 октября , РИА Vladnews.

Около 160 человек и 34 единицы техники задействовано в тушении лесных пожаров в Приморье, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края. В настоящее время в крае действует 14 лесных пожаров на площади почти 170 гектаров - в Кавалеровском, Чугуевском, Ольгинском, Тернейском и Пожарском районах. В ликвидации возгораний принимают участие более 157 человек, задействовано 34 единиц техники. Часть пожаров уже локализована на площади более 90 гектаров.

Отметим, всего с начала года зарегистрировано 402 лесных пожара.

Специалисты отмечают, что большинство природных пожаров возникают по вине человека.

Напомним, что за невыполнение и несоблюдение требований пожарной безопасности жителям Приморья грозит административная и уголовная ответственность.

Так, за разведение костров, выжигание травы, бросание горящих спичек и окурков предусматривает штраф:

– для физических лиц – от 1,5 до 3 тысяч рублей, 4-5 тысяч рублей во время действия противопожарного режима;

– для должностных лиц – от 10 до 20 тысяч рублей, 20-40 тысяч рублей во время действия противопожарного режима;

– для юридических лиц – от 50 до 200 тысяч рублей, 300-500 тысяч рублей во время действия противопожарного режима.

Уголовная ответственность за уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем предусматривает:

– штраф в размере от 200 до 400 тысяч рублей, в случае причинения крупного ущерба от 300 до 500 тысяч рублей;

– обязательные работы на срок до 480 часов;

– исправительные работы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до трёх лет, а в случае причинения крупного ущерба до четырёх лет;

– лишение свободы на срок до трёх лет, а в случае причинения крупного ущерба на срок до четырёх лет.

За умышленное уничтожение или повреждение лесных насаждений путем поджога предусматривается:

– лишение свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере от 200 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 18 месяцев до трёх лет;

– штраф в размере от 500 тысяч до миллиона рублей или в размере заработной платы осужденного за период от трёх до четырех лет.

За умышленное уничтожение или повреждение лесных насаждений путем поджога, если они причинили крупный ущерб, предусматривается:

– лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере от 300 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет;

– штраф в размере от 500 тысяч рублей до трёх миллионов рублей или в размере заработной платы осужденного за период от четырёх до пяти лет.

Отметим, с начала года в Приморье оштрафовано уже более 300 человек, сумма штрафов превысила полмиллиона рублей.

Для борьбы с лесными пожарами в Приморье подготовлено 1,3 специалистов, тысяча единиц техники.

В случае обнаружения пожара следует звонить по телефону: 8 (423) 2-399-999, единый телефон пожарных и спасателей – 101.

Похожие новости
В трех населенных пунктах Приморского края завершено строительство оптических сетей MetroEthernet «Ростелекома»
10:43, 02 октября 2017 В трех населенных пунктах Приморского края завершено строительство оптических сетей MetroEthernet «Ростелекома»

Кроме того, жителям Дальнегорска, Дальнереченска и Сибирцево стал доступен специальный тарифный план «Игровой» со скоростью до 60 Мбит/сек

В Приморье появится краевой штаб по координации деятельности народных дружин
10:19, 02 октября 2017 В Приморье появится краевой штаб по координации деятельности народных дружин

При содействии добровольных помощников полиции раскрыто 291 преступление

Часть Владивостока останется без холодной воды сегодня, 2 октября
09:46, 02 октября 2017 Часть Владивостока останется без холодной воды сегодня, 2 октября

Плановое отключение по причине ремонтных работ

Роспотребнадзор: Грипп близко
09:33, 02 октября 2017 Роспотребнадзор: Грипп близко

Стартует всероссийская горячая линия по профилактике гриппа

Во Владивостоке состоялось торжество в честь пожилых людей
09:13, 02 октября 2017 Во Владивостоке состоялось торжество в честь пожилых людей

Мероприятие собрало более 200 представителей общественных объединений ветеранов, пенсионеров, жителей блокадного Ленинграда, несовершеннолетних узников фашистских лагерей, детей войны...

Во Владивостоке сохраняется хорошая погода
08:32, 02 октября 2017 Во Владивостоке сохраняется хорошая погода

В Приморье переменная облачность, без осадков

​Гороскоп на 2 октября
07:00, 02 октября 2017 ​Гороскоп на 2 октября

Окружающие не оценят новых проектов и инициатив