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Спортивный клуб загорелся в Приморье

В результате происшествия никто не пострадал
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 02 октября , РИА Vladnews.

Минувшим вечером, 1 октября, в 22.52 в пожарно-спасательную службу Уссурийского городского округа поступило сообщение о пожаре в спортивном клубе села Воздвиженка, расположенном на улице Шиткова, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МЧС России по Приморскому краю.

Спустя 7 минут на место происшествия прибыли первые пожарные расчеты, которые приступили к ликвидации пожара. При тушении брандмейстеры столкнулись с горением входной двери учреждения.

В 23.02 пожар был локализован, в 23. 22 – полностью ликвидирован.

Общая площадь возгорания составила 3 кв. м. Тушили пожар 12 огнеборцев и 3 единицы техники. В результате происшествия никто не пострадал.

Благодаря оперативным и слаженным действиям брандмейстеров удалось не допустить перехода огня на залы помещения.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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