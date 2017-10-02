Женщина получила травму головы в ДТП во Владивостоке

Сотрудники ГИБДД выясняют, что послужило причиной инцидента

Владивосток, понедельник, 02 октября , РИА Vladnews.

52-летняя женщина получила сложную гематому лобной области головы в ДТП во Владивостоке: она находилась в салоне маршрутного автобуса марки Daewoo. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, транспортное средство двигалось со стороны Баляева в сторону Котельникова. Водитель допустил падение пассажирки. ДТП случилось в светлое время суток.

Детали ДТП выясняются.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.