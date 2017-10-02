Пожилая женщина в результате ДТП получила тяжелый перелом

Владивосток, понедельник, 02 октября , РИА Vladnews.

80-летняя пенсионерка пострадала в аварии по вине водителя джипа во Владивостоке. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, все произошло около 13:20 в районе дома №12 по Партизанскому проспекту.

По предварительным данным, 64-летний водитель автомобиля Mitsubishi Pajero во время движения со стороны улицы Алеутской в сторону проспекта Острякова перед разворотом не занял крайнее положение, не убедился в безопасности маневра и не уступил дорогу двигавшемуся в попутном направлении автобусу Hyundai AeroCity. Находившаяся в салоне автобуса женщина 1937 года рождения получила закрытый перелом правого бедра со смещением. Ее госпитализировали в ВКБ-2.

Детали ДТП выясняются.

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