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Жительница Приморья ушла в лес за дикоросами и не вернулась

В настоящее время поиски женщины продолжаются
Фото: МЧС России по Приморскому краю Фото: МЧС России по Приморскому краю
Владивосток, понедельник, 02 октября , РИА Vladnews.

На прошлой неделе в ГУ МЧС России по Приморскому краю поступило обращение полиции с просьбой оказать помощь в поиске жительницы Кировского района 1968 года рождения. Известно, что женщина 27 сентября ушла в лесной массив в районе села Еленовка для сбора дикоросов и до настоящего времени не вернулась, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МЧС России по Приморскому краю.

Поиски, проводимые родственниками, местными жителями и полицией, результата не дали.

29 сентября в 09.00 для оказания помощи полиции в проведении поисковых работ убыла группа спасателей Владивостокский поисково-спасательного отряд ДВРПСО г. Спасск-Дальний.

С 13.00 до 18.00 группа спасателей осуществляла поиск пропавшей в лесном массиве в районе села Еленовка. Обследован склон горы Еленовка общей площадью 4 кв. км.

30 сентября группа осуществляла поиск в лесном массиве в районе села Еленовка. Обследован склон высоты 273,7 общей площадью 8 кв. км.

1 октября группой спасателей обследована площадь 12 кв. км.в лесном массиве 6,5 км на юго-восток от села Еленовка. Поиск результата не дал, будет продолжен 2 октября. Нарастающим итогом обследовано 24 кв. км. лесного массива.

Сегодня поиски женщины продолжаются. К работам по поиску привлечено 11 человек и 3 единицы техники. 

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