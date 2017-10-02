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Фоторепортажи

«Луч» во Владивостоке сыграл вничью с «Ротором»

У клуба 14 очков и 18-е место в турнирной таблице
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, понедельник, 02 октября , РИА Vladnews.

Завершилась трехматчевая домашняя серия игр у владивостокского клуба «Луч-Энергия» в первой лиге по футболу. В минувшую субботу, 30 сентября, «Луч» принимал на своем поле клуб «Ротор-Волгоград», сообщает корреспондент РИА VladNews.

Это был равный по силам соперник, с таким же количеством очков. Особенностью является то, что в его составе играет сразу пять экс-лучовцев, из них четверо вышли против своей бывшей команды. Полторы тысячи болельщиков на стадионе «Динамо» жаждали увидеть победу своих любимцев. Так что поединок получился принципиальным и зрелищным по накалу страстей.

«Ротор» с первых минут показал, что не намерен отсиживаться в обороне. Волжане охотно пошли в атаку, дальними ударами пристреливаясь по нашим воротам. И вскоре открыли счет. После розыгрыша углового волгоградский полузащитник Владимир Романенко с одного метра добил мяч в сетку ворот хозяев. Апелляции хозяев к судье на оффсайд успеха не имели. Гости повели 1:0.

Причем тут же ушли в глухую оборону. «Желто-синие» с трудом преодолевали защитные линии волгоградцев. Навесы в штрафную площадку гостей успеха не имели – высокие габаритные защитники с Волги выигрывали борьбу на «верхнем» этаже. А придумать нечто неординарное «тиграм» не удавалось.

Сдержав натиск приморских спортсменов, «Ротор» стал искал счастья при выполнении стандартных положений уже на половине поля хозяев. После одного из них активный Владимир Романенко попал в перекладину наших ворот.

А вот «Луч-Энергия» никак не мог довести свои атаки до завершающего дара. Лишь ближе к концу первого тайма полузащитник «Луча» Дмитрий Маляка отправил мяч в левую девятку, но ему чуть не хватило точности. Кроме того, его напарник Александр Носов ударил в сторону штрафной площадки гостей и попал в руку защитника волжан, однако арбитр не наказал их и потребовал продолжить игру.

Во втором тайме гости едва не удвоили преимущество в счете, но тиграм» повезло. А еще через пару минут полузащитник Александр Носов сравнял счет. Ему удался отменный обводящий удар с линии штрафной точно в ворота гостей - 1:1.

В дальнейшем были качели, в которых удача могла склониться в любую сторону. Ближе к победе были гости. Дважды Александр Котляров отбивал опасные мячи соперника. А концовке матча наш вратарь и вовсе спас команду от неминуемого гола. Куда смотрела защита владивостокского клуба?

Набрав этой игре одно очко, «Луч-Энергия» опустился на одну строчку в турнирной таблице. У клуба 14 очков и 18-е место, это в зоне вылета из первой лиги.

Автор фоторепортажа: Алексей Воронин, газета "Владивосток"

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