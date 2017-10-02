Лобовое столкновение привело к перелому пальца у мотоциклиста

Владивосток, понедельник, 02 октября , РИА Vladnews.

Байкер попал в ДТП во Владивостоке: мужчина 1983 года рождения получил перелом правого пальца в лобовом столкновении с малолитражкой Honda Fit на улице 50 лет ВЛКСМ. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, столкновение произошло около 13:55. По предварительным данным, водитель малолитражки (мужчина 1982 года рождения) при движении со стороны улицы Полярной в сторону 50 лет ВЛКСМ, поворачивая налево, не уступил дорогу мотоциклу Honda

Детали ДТП выясняются.

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