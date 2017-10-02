Иномарка «размоталась» об леерное ограждение во Владивостоке

В настоящее время все подробности случившегося устанавливаются

Владивосток, понедельник, 02 октября , РИА Vladnews.

В понедельник утром, 2 октября, во Владивостоке произошло ДТП, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_vl.

Транспортное происшествие произошло в районе улицы Катерная со стороны бухты Патрокл. По предварительным данным, водитель Toyota Altezza не справился с управлением и совершил столкновение с леерным ограждением.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции.

В настоящее время все подробности случившегося устанавливаются.

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